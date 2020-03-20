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20 березня 2020, 17:23 10

В Ужгороді ввели обмеження кількості людей у торгових приміщеннях

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20 березня 2020, 17:23 10
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За можливості рекомендується усім відвідувачам одягнути маски
Фото ілюстративне
За можливості рекомендується усім відвідувачам одягнути маски

Про це інформує RegioNews із посиланням на Ужгородську міську раду.

В Ужгороді на позаплановому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затвердили порядок дотримання дистанції між людьми у продуктових магазинах, аптеках, кол-центрах, центрах отримання онлайн-замовлень, АЗС та інших закладах, які продовжують роботу в період карантину.

Керівники закладів повинні обмежити кількість людей у торговому залі та розмістити відповідне оголошення на вході. Безпечна відстань між покупцями має становити не менше 2-х метрів, на касах та біля входу в магазин зробити розмітку для забезпечення такої відстані.

Максимальна кількість одночасного перебування людей у торговому залі площею до 200 кв. м – 5 осіб, від 200 до 1000 кв. м – 10 осіб, від 1000 кв. м – 1 особа на 100 кв. м.

Клієнтам заборонено заходити до закладів, якщо там вже перебуває максимально допустима кількість відвідувачів. У такому разі слід зачекати біля входу на відстані не менше 2-х метрів один від одного.

Керівники закладів повинні призначити відповідальних працівників, які здійснюватимуть контроль за допустимою кількістю відвідувачів у приміщенні, забезпечити регулярне провітрювання та дезінфекцію приміщень, встановити станції гігієни рук.

Крім того, комісія вирішила із 21 березня 2020 р. і до закінчення карантину в Ужгород заборонити заселення відвідувачів у готелі та інші заклади розміщення.

Нагадаємо, в Ужгороді працюють лише продуктові, аптеки та АЗС. Для профілактики коронавірусу тимчасово закриють всі об'єкти загального користування, за порушення накладатимуть штрафи.

Не цілувати ікони і слухати службу вдома: УГКЦ дала рекомендації щодо коронавірусу. Під час карантину християнам радять стримуватися від фізичного контакту з іконами і при ознаках хвороби не відвідувати храми.

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