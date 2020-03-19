Коронавірус у Києві: зроблено 230 тестів, у місті є 62 тис масок
Про це у четвер, 19 березня в ході брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
"В столиці за минулу добу не зареєстровано нових випадків захворювання на коронавірус. На сьогодні у Києві два підтверджені випадки, пацієнти лікуються, їх стан стабільний. Всього за минулий тиждень зроблено 230 експрес-тестів киянам”, — розповів Кличко.
Він додав, що експрес-тести роблять тільки у медичних закладах за рекомендацією лікаря.
Також Кличко повідомив, що 19 березня Київ отримав 62 тисячі медичних масок, ще 100 тисяч планують отримати наступного тижня.
"Сьогодні в Київ надійшло 62 тисячі масок. Місто їх придбало. Наступного тижня ми розраховуємо отримати ще 100 тисяч масок, виготовлення яких ми замовили на українських підприємствах. І також зробили замовлення за кордоном" - сказав він.
Маски поширюють між лікарнями, медиками і комунальними підприємствами, а також на підприємствах, де є загроза життєдіяльності людей. Частину передають Нацполіції.
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Нагадаємо, 17 березня з 23:00 київський метрополітен припинив перевезення пасажирів. через що у Києві виник транспортний колапс: маршрутки забиті, люди без масок. У "Київпастрансі" закликали виконувати правила карантину у Києві, і не перевищувати дозволену кількість людей в громадському транспорті.
Після цього секретар Київради Володимир Прокопів заявив, що київська влада вирішила розробити план спеціальних заходів по запуску роботи метрополітену з певними обмеженнями.
Станом на 18 березня підтвердили ще 2 випадки коронавірусу - в Донецькій області і в Києві. Таким чином, в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків захворювання COVID-19.
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