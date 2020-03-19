Порушення карантину: за добу поліцейські склали понад 30 протоколів
Як передає RegioNews із посиланням на пресслужбу МВС, про це заявив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич.
"Пріоритетом поліції зараз є профілактичні заходи, ми проводимо роз’яснювальну роботу, особливо з тими суб’єктами господарювання, хто надає послуги пасажирських перевезень. Однак уже на території держави складено 32 адміністративні протоколи, зокрема найбільше – у Донецькій області", - сказав він.
За його словами, поліцейські складають на правопорушників адміністративні протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей): 10 - у Донецькій області, 7 – у місті Києві, 6 – у Херсонській, 3 – у Київській, по 2 – у Полтавській та Чернігівській, по одному – в Одеській та Чернівецькій областях.
Також Фацевич додав, що розпочали роботу контрольно-перевірочні пункти, на яких, зокрема, будуть перевіряти стан здоров’я громадян, а ситуаційні центри Нацполіції та всіх територіальних підрозділів працюють у цілодобовому посиленому режимі.
Також щодобово заступає більше 15 тисяч поліцейських для забезпечення карантинних заходів і створені мобільні групи, у тому числі зі співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій та Нацгвардії України.
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Нагадаємо 18 березня президент України Володимир Зеленський підписав закон, спрямований на боротьбу з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.
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