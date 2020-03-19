Порушення карантину: за добу поліцейські склали понад 30 протоколів

За добу поліцейські склали 32 адмінпротоколи про порушення правил щодо карантину людей

Фото: npu.gov.ua

За добу поліцейські склали 32 адмінпротоколи про порушення правил щодо карантину людей

Як передає RegioNews із посиланням на пресслужбу МВС, про це заявив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич.

"Пріоритетом поліції зараз є профілактичні заходи, ми проводимо роз’яснювальну роботу, особливо з тими суб’єктами господарювання, хто надає послуги пасажирських перевезень. Однак уже на території держави складено 32 адміністративні протоколи, зокрема найбільше – у Донецькій області", - сказав він.

За його словами, поліцейські складають на правопорушників адміністративні протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей): 10 - у Донецькій області, 7 – у місті Києві, 6 – у Херсонській, 3 – у Київській, по 2 – у Полтавській та Чернігівській, по одному – в Одеській та Чернівецькій областях.

Також Фацевич додав, що розпочали роботу контрольно-перевірочні пункти, на яких, зокрема, будуть перевіряти стан здоров’я громадян, а ситуаційні центри Нацполіції та всіх територіальних підрозділів працюють у цілодобовому посиленому режимі.

Також щодобово заступає більше 15 тисяч поліцейських для забезпечення карантинних заходів і створені мобільні групи, у тому числі зі співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій та Нацгвардії України.

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Нагадаємо 18 березня президент України Володимир Зеленський підписав закон, спрямований на боротьбу з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.