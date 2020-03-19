Кличко категорично виключив відкриття метро до кінця карантину

Робота київського метрополітену буде обмежена до кінця карантину

Фото: kyivcity.gov.ua

Робота київського метрополітену буде обмежена до кінця карантину

Як передає RegioNews, про це заявив мер Києва Віталій Кличко 19 березня на брифінгу.

За його словами, вчорашні заяви окремих чиновників є лише їхньою особистою точкою зору.

"Чи планують у Києві знову відкрити підземку? Вчора люди, які не є фахівцями, зробили заяву про часткове відновлення метрополітену. Це персональна думка цих людей. Вакцини від короновірусу в світі, на жаль, не існує... Тому скасування руху метрополітену до 3 квітня - це вимушений крок на випередження", - сказав він.

При цьому мер навів приклад інших міст, де на сьогодні теж обмежують роботу метрополітенів і додав, що з приватними перевізниками ведуть переговори.

"Немає такого транспорту, який зміг би перевести таку кількість людей (як метро, - ред.). Цим викликані великі черги на зупинках транспорту. Ми зараз ведемо переговори з перевізниками. Але, на жаль, деякі приватні компанії зменшують кількість транспорту. Я вважаю це неприпустимим ", - підкреслив Кличко.

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Нагадаємо, 17 березня з 23:00 київський метрополітен припинив перевезення пасажирів. через що у Києві виник транспортний колапс: маршрутки забиті, люди без масок. У "Київпастрансі" закликали виконувати правила карантину у Києві, і не перевищувати дозволену кількість людей в громадському транспорті.

Після цього секретар Київради Володимир Прокопів заявив, що київська влада вирішила розробити план спеціальних заходів по запуску роботи метрополітену з певними обмеженнями.

Станом на 18 березня підтвердили ще 2 випадки коронавірусу - в Донецькій області і в Києві. Таким чином, в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків захворювання COVID-19.