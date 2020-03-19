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19 марта 2020, 14:07 22

Коронавирус в Киеве: сделано 230 тестов, в городе есть 62 тыс масок

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19 марта 2020, 14:07 22
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В течение прошлой недели в Киеве жителям города сделали 230 экспресс-тестов на выявление коронавирусной инфекции
Фото: flickr
В течение прошлой недели в Киеве жителям города сделали 230 экспресс-тестов на выявление коронавирусной инфекции

Об этом в четверг, 19 марта в ходе брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

"В столице за прошедшие сутки не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На сегодня в Киеве два подтвержденных случая, пациенты лечатся, их состояние стабильное. Всего за прошедшую неделю сделано 230 экспресс-тестов киевлянам", - рассказал Кличко.

Он добавил, что экспресс-тесты делают только в медицинских учреждениях по рекомендации врача.

Также Кличко сообщил, что 19 марта Киев получил 62 тысячи медицинских масок, еще 100 тысяч планируют получить на следующей неделе.

"Сегодня в Киев поступило 62 000 масок. Город их приобрел. На следующей неделе мы рассчитываем получить еще 100 000 масок, изготовление которых мы заказали на украинских предприятиях. И также сделали заказ за рубежом", - сказал он.

Маски распространяют между больницами, медиками и коммунальными предприятиями, а также на предприятиях, где есть угроза жизнедеятельности людей. Часть передают Нацполиции.

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Напомним, 17 марта с 23:00 киевский метрополитен прекратил перевозки пассажиров, из-за чего в Киеве возник транспортный коллапс: маршрутки забиты, люди без масок. В "Киевпастрансе" призвали соблюдать правила карантина в Киеве, и не превышать разрешенное количество людей в общественном транспорте.

После этого секретарь Киевсовета Владимир Прокопив заявил, что киевская власть решила разработать план специальных мероприятий по запуску работы метрополитена с определенными ограничениями.

По состоянию на 18 марта подтвердили еще 2 случая коронавируса - в Донецкой области и в Киеве. Таким образом, в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19.


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