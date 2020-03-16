Текст законопроекта про коронавирус появился на сайте Рады

На официальном сайте украинского парламента появился текст законопроекта №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)"

Фото: flickr

На официальном сайте украинского парламента появился текст законопроекта №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)"

Об этом свидетельствуют данные с сайта Верховной Рады, передає RegioNews.

"С целью предотвращения распространения коронавируса Covid-19 среди населения Украины подготовлен проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Законопроект предусматривает, что нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм влечет за собой наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, на должностных лиц - в размере от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Законопроект был зарегистрирован и передан на рассмотрение руководству Верховной Рады 16 марта.

Его авторами являются группа народных депутатов во главе с председателем Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаилом Радуцким.

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