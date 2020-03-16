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16 марта 2020, 19:58 55

Текст законопроекта про коронавирус появился на сайте Рады

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16 марта 2020, 19:58 55
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На официальном сайте украинского парламента появился текст законопроекта №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)"
Фото: flickr
На официальном сайте украинского парламента появился текст законопроекта №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)"

Об этом свидетельствуют данные с сайта Верховной Рады, передає RegioNews.

"С целью предотвращения распространения коронавируса Covid-19 среди населения Украины подготовлен проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Законопроект предусматривает, что нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм влечет за собой наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, на должностных лиц - в размере от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Законопроект был зарегистрирован и передан на рассмотрение руководству Верховной Рады 16 марта.

Его авторами являются группа народных депутатов во главе с председателем Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаилом Радуцким.

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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предложил осуществлять в больницах только срочные и неотложные меры.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал с 18 марта прекратить работу метрополитена, а также запретить междугородные и межобластные пассажирские перевозки.

"Укрзализныця" вернет пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда - без взимания дополнительных сборов.

По состоянию на 16 марта в Украине подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.


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