Зеленський закликав припинити міжміське сполучення і закрити метро
Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому у Facebook, передає RegioNews.
Також пропонується заборонити залізничне, авіа- та автобусне сполучення.
"Міністерству інфраструктури з 12-ої години дня 18 березня 2020 року заборонити залізничне, авіа- та автобусне міжміське та міжобласне пасажирське перевезення, заборонити роботу метрополітенів”, - сказав Зеленський.
Він уточнив, що у маршрутних таксі можна буде перевозити до 10 осіб і до 20 осіб у тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю.
Також Зеленський запропонував в рамках боротьби з коронавірусом виплатити пенсіонерам по 1 тис грн. Ця норма буде стосуватися тих, хто отримує менше 5 тис грн.
"Громадяни, які отримують пенсію менше 5 тис гривень мають отримати доплату у розмірі 1 тис гривень", - сказав він.
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Нагадаємо, "Укрзалізниця" повертатиме пасажирам повну вартість квитків на скасовані міжнародні поїзди - без стягнення додаткових зборів
Станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом.
16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
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