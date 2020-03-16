Зеленський закликав припинити міжміське сполучення і закрити метро

Президент України Володимир Зеленський закликав з 18 березня припинити роботу метрополітену, а також заборонити міжміське та міжобласне пасажирське сполучення

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Президент України Володимир Зеленський закликав з 18 березня припинити роботу метрополітену, а також заборонити міжміське та міжобласне пасажирське сполучення

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому у Facebook, передає RegioNews.

Також пропонується заборонити залізничне, авіа- та автобусне сполучення.

"Міністерству інфраструктури з 12-ої години дня 18 березня 2020 року заборонити залізничне, авіа- та автобусне міжміське та міжобласне пасажирське перевезення, заборонити роботу метрополітенів”, - сказав Зеленський.

Він уточнив, що у маршрутних таксі можна буде перевозити до 10 осіб і до 20 осіб у тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю.

Також Зеленський запропонував в рамках боротьби з коронавірусом виплатити пенсіонерам по 1 тис грн. Ця норма буде стосуватися тих, хто отримує менше 5 тис грн.

"Громадяни, які отримують пенсію менше 5 тис гривень мають отримати доплату у розмірі 1 тис гривень", - сказав він.

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Нагадаємо, "Укрзалізниця" повертатиме пасажирам повну вартість квитків на скасовані міжнародні поїзди - без стягнення додаткових зборів

Станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.