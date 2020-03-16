10:22  16 березня
Консульства України призупинили видачу віз
14:33  16 березня
Україна вперше здійснила транзит газу між країнами ЄС
10:53  16 березня
Агресія проти України: ЄС продовжив санкції проти Росії
UA | RU
UA | RU
16 березня 2020, 18:02 140

Зеленський закликав припинити міжміське сполучення і закрити метро

Читайте также
на русском языке
16 березня 2020, 18:02 140
Читайте также на русском языке
Президент України Володимир Зеленський закликав з 18 березня припинити роботу метрополітену, а також заборонити міжміське та міжобласне пасажирське сполучення
Фото: ОП
Президент України Володимир Зеленський закликав з 18 березня припинити роботу метрополітену, а також заборонити міжміське та міжобласне пасажирське сполучення

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому у Facebook, передає RegioNews.

Також пропонується заборонити залізничне, авіа- та автобусне сполучення.

"Міністерству інфраструктури з 12-ої години дня 18 березня 2020 року заборонити залізничне, авіа- та автобусне міжміське та міжобласне пасажирське перевезення, заборонити роботу метрополітенів”, - сказав Зеленський.

Він уточнив, що у маршрутних таксі можна буде перевозити до 10 осіб і до 20 осіб у тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю.

Також Зеленський запропонував в рамках боротьби з коронавірусом виплатити пенсіонерам по 1 тис грн. Ця норма буде стосуватися тих, хто отримує менше 5 тис грн.

"Громадяни, які отримують пенсію менше 5 тис гривень мають отримати доплату у розмірі 1 тис гривень", - сказав він.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, "Укрзалізниця" повертатиме пасажирам повну вартість квитків на скасовані міжнародні поїзди - без стягнення додаткових зборів

Станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.


Коронавирус карантин Зеленский
Понад 60 українців, які "застрягли" на кордоні з Польщею, повернули додому
16 березня 2020, 17:32
В МЗС заявили про сімох інфікованих коронавірусом українців
16 березня 2020, 17:14
В Києві перевіряють пацієнта з підозрою на коронавірус
16 березня 2020, 15:17
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
16 березня 2020, 14:01
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус
14 березня 2020, 17:51
В Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом
12 березня 2020, 19:57
Коронавірус у Чернівцях та Житомирі: що відомо про хворих
12 березня 2020, 21:07
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Уляна Супрун
Андрій Смолій
Всі блоги »
Вибори в Харкові: яку фракцію в Раді вибере Світлична
16 березня 2020, 15:03
Фітнес-зал Lime: кому в Житомирі карантин неписаний
13 березня 2020, 17:27
Всі публікації »
Кому від карантину погано і за що завалили Сергія Сивохо? – НеПогода
13 березня 2020, 21:05
Відповіді на питання про коронавирус. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »