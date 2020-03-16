В Києві перевіряють пацієнта з підозрою на коронавірус

В Олександрівській клінічній лікарні Києва перебуває киянин, який контактував з померлою від коронавірусу жінкою в Радомишлі

Фото: flickr

В Олександрівській клінічній лікарні Києва перебуває киянин, який контактував з померлою від коронавірусу жінкою в Радомишлі

Про це повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін у Facebook, передає RegioNews.

Ця інформація також підтверджується даними карти оперативного моніторингу захворюваності на коронавірус.

Зазначається, що пацієнт був доставлений 13 березня до Олександрівської лікарні Києва, експрес-тест на коронавірус показав негативний результат.

Наразі пацієнт перебуває в інфекційному відділенні лікарні до отримання других результатів аналізів.

Також відомо, що в Олександрівській лікарні є 82 ліжкомісця для людей, в яких можуть підозрювати COVID-19.

Нагадаємо, влада Києва з 17 березня закриває заклади торгівлі за виключенням продуктових та господарських магазинів, аптек та АЗС. Також працюватимуть банки та банкомати.

В рамках боротьби із поширенням коронавірусної інфекції міська влада Києва прийняла рішення виділити 10 млн гривень на купівлю медичних масок.

У зв'язку із обмежувальними заходами столична влада поки не планує закривати місто на в'їзд та виїзд.

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