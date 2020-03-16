Зеленский призвал прекратить междугороднее сообщение и закрыть метро

Президент Украины Владимир Зеленский призвал с 18 марта прекратить работу метрополитена, а также запретить междугородные и межобластные пассажирские перевозки

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал с 18 марта прекратить работу метрополитена, а также запретить междугородные и межобластные пассажирские перевозки

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook, передает RegioNews.

Также предлагается запретить железнодорожное, авиа- и автобусное сообщение.

"Министерству инфраструктуры с 12 часов дня 18 марта 2020 года запретить железнодорожное, авиа- и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение, запретить работу метрополитенов", - сказал Зеленский.

Он уточнил, что в маршрутных такси можно будет перевозить до 10 человек и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая.

Также Зеленский предложил в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией выплатить пенсионерам по 1 тыс грн. Эта норма будет касаться тех, кто получает менее 5 тыс грн.

"Граждане, которые получают пенсию меньше 5 тыс гривен должны получить доплату в размере 1 тыс гривен", - сказал он.

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Напомним, "Укрзализныця" вернет пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда - без взимания дополнительных сборов.

По состоянию на 16 марта в Украине подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.