Украина готова к мировому экономическому кризису - премьер

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина вошла в мировой экономический кризис, однако государство к нему подготовлено

Фото: скриншот трансляции КМУ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина вошла в мировой экономический кризис, однако государство к нему подготовлено

Об этом он рассказал на брифинге 11 марта, передает RegioNews.

Денис Шмыгаль отметил, что Украина фактически стоит на пороге кризиса, а в некоторых странах это уже начало финансово-экономического кризиса.

"Украина сейчас в этот кризис входит гораздо крепче, чем это было, например, в 2008 году", - сказал премьер-министр.

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Напомним, 3 марта во время брифинга заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко официально сообщил об обнаружении коронавируса в Черновцах.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков настоятельно рекомендует народным депутатам отменить заграничные командировки в связи с распространением коронавируса в мире

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. Власти столицы с 12 марта также ввели ограничения.

Часть пунктов пропуска на государственной границе Украины могут временно закрыть в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Также Кабмин выделяет на борьбу с коронавирусом 100 миллионов гривен.