ЄС виділить 25 млрд євро, щоб побороти економічні наслідки коронавірусу

Лідери держав-учасниць Європейського союзу в ході тригодинної відеоконференції домовились залучити близько 25 млрд євро на боротьбу з економічними наслідками поширення коронавірусу в Європейському Союзі

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Лідери держав-учасниць Європейського союзу в ході тригодинної відеоконференції домовились залучити близько 25 млрд євро на боротьбу з економічними наслідками поширення коронавірусу в Європейському Союзі

Про це передає RegioNews з посиланням на DW.

Повідомляється, що 25 мільярдів євро буде інвестовано в економіку країн, які найбільше постраждали від епідемії - Італію, Францію та Німеччину.

"Ми повинні сповільнити поширення вірусу, вживши відповідних, пропорційних заходів", - заявив президент Ради Європи Шарль Мішель.

За його словами, лідери країн Євросоюзу вирішили діяти разом і швидко, а міністри охорони здоров'я та внутрішніх справ ЄС збираються щодня, щоб обговорити спільні дії.

Нагадаємо, на Кіпрі 9 березня були виявлені два перші випадки захворювання коронавірусом, заявив міністр охорони здоров'я Константінос Іоанну, повідомляє Cyprus News Agency. Таким чином, коронавірус виявлено у всіх країнах ЄС.