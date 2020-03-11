ЄС виділить 25 млрд євро, щоб побороти економічні наслідки коронавірусу
Лідери держав-учасниць Європейського союзу в ході тригодинної відеоконференції домовились залучити близько 25 млрд євро на боротьбу з економічними наслідками поширення коронавірусу в Європейському Союзі
Лідери держав-учасниць Європейського союзу в ході тригодинної відеоконференції домовились залучити близько 25 млрд євро на боротьбу з економічними наслідками поширення коронавірусу в Європейському Союзі
Про це передає RegioNews з посиланням на DW.
Повідомляється, що 25 мільярдів євро буде інвестовано в економіку країн, які найбільше постраждали від епідемії - Італію, Францію та Німеччину.
"Ми повинні сповільнити поширення вірусу, вживши відповідних, пропорційних заходів", - заявив президент Ради Європи Шарль Мішель.
За його словами, лідери країн Євросоюзу вирішили діяти разом і швидко, а міністри охорони здоров'я та внутрішніх справ ЄС збираються щодня, щоб обговорити спільні дії.
Нагадаємо, на Кіпрі 9 березня були виявлені два перші випадки захворювання коронавірусом, заявив міністр охорони здоров'я Константінос Іоанну, повідомляє Cyprus News Agency. Таким чином, коронавірус виявлено у всіх країнах ЄС.
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- 15:50 08 березня Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
- 12:37 08 березня Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
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