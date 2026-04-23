13:28  23 квітня
Російські війська просунулися поблизу Мирного на Запоріжжі – DeepState
12:16  23 квітня
Отруєння в Ужгороді: завербована РФ жінка вбила військового
09:43  23 квітня
На Львівщині легковик влетів у відбійник: водійка загинула
UA | RU
UA | RU
23 квітня 2026, 16:43

Скандал із ТЦК: в Одесі суд відправив під варту двох фігурантів справи

Читайте также на русском языке
Фото: "Думська"
Читайте также
на русском языке

В Одесі в Хаджибейському районному суді обрали запобіжний захід співробітникам ТЦК та СП, яких підозрюють у вимаганні 30 тисяч доларів у колишнього військовослужбовця та незаконному позбавленні волі

Про це інформує видання "Думська", передає RegioNews.

Першим суд розглянув клопотання щодо Олексія, 1997 року народження, стрілку Пересипського РТЦК. Йому інкримінують незаконне позбавлення волі та розбій, вчинений групою осіб.

Суд обрав йому тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави.

Далі суд розглянув справу другого підозрюваного – стрільця роти охорони Пересипського РТЦК В'ячеслава 2000 року народження. Йому інкримінують ті самі злочини. Прокуратура заявила про його активну роль у ймовірному злочині. Також стало відомо, що викраденому чоловікові зламали ребро в бусі.

Сторона захисту просила не застосовувати тримання під вартою, наголошуючи на молодому віці та відсутності попередніх притягнень до відповідальності.

Сам підозрюваний каже, що тільки-но вийшов із відпустки і його групі доручили забрати людину, у якої було підроблене свідоцтво УБД.

"І раптом дорогою таке сталося", – запевняє затриманий.

За його словами, його взагалі не було в мікроавтобусі, де били жертву, про жодні гроші він не чув і не знає, а в момент скоєння злочину був в іншому авто і перевіряв чоловіка через систему "Оберіг".

За результатами розгляду суд ухвалив рішення взяти другого підозрюваного під варту на 60 діб без права внесення застави.

Стрілянина та погоня за ТЦК в Одесі: що відомо

Вдень 21 квітня в Одесі на вулиці Балківській сталася стрілянина та погоня під час спецоперації, яку, за попередньою інформацією, проводили спецпризначенці Служба безпеки України. Метою операції було затримання співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За даними ЗМІ, затримані нібито намагалися застосувати силу до чоловіка та вимагали у нього гроші. Під час обшуку в транспорті, яким вони користувалися, виявили битки, кастети та готівку.

Згодом в Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки підтвердили факт затримання військовослужбовців одного з районних ТЦК.

Під час спецоперації правоохоронці затримали також й дільничного офіцера поліції.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський усунув від виконання службових обов'язків начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також начальника Пересипського РТЦК та СП.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
