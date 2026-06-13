Фото: ДСНС

Чоловіка, який заблукав у лабіринтах катакомб, розшукали та вивели на поверхню

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Інцидент стався 12 червня в селі Усатове. 47-річний чоловік спустився до підземних ходів прямо на території власного домоволодіння, проте тривалий час не повертався. На його пошуки вирушили рятувальники, розвідувальна група спелеологів ГО "Пошук", а також представники Асоціації добровільних пожежних України та Червоного Хреста.

Пошукові роботи не припинялися й вночі, попри складні умови підземних лабіринтів. Зниклого чоловіка вдалось знайти та супроводити на поверхню. Понад 9 годин він блукав у підземних лабіринтах та не міг самостійно знайти вихід.

Рятувальники вкотре нагадують, що катакомби є зоною підвищеної небезпеки. Самостійне відвідування підземних лабіринтів без належної підготовки, спорядження та супроводу фахівців суворо заборонено, адже це може коштувати життя.

Нагадаємо, ввечері 8 червня на Одещині чоловіка привалило бетонною плитою в покинутій будівлі. Його дістали завдяки допомозі місцевого фермера, який надав автокран.