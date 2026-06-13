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13 червня 2026, 16:38

Намагався оскаржити вирок: суд залишив за ґратами 77-річного жителя Дніпра за зґвалтування двох дівчат

13 червня 2026, 16:38
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Ілюстративне фото: pixabay
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Апеляційний суд залишив без змін вирок 77-річному жителю Дніпра, якого засудили до 15 років вʼязниці за зґвалтування та сексуальне насильство щодо дітей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Злочини були скоєні у 2023 році. Чоловік мешкав в одній квартирі зі співмешканкою свого онука та її 7-річною донькою. Користуючись відсутністю матері та безпорадним станом дитини, чоловік неодноразово ґвалтував дівчинку. Окрім цього, слідство довело факт вчинення дій сексуального характеру щодо 8-річної подруги дитини, яка прийшла в гості. Друга дівчинка одразу розповіла про все батькам, які й викликали поліцію.

Суд першої інстанції 6 червня 2025 року призначив чоловіку 15 років тюрми за ч. 4 ст. 152 та ч. 6 ст. 153 КК України. Проте засуджений подав апеляцію, не визнаючи своєї вини. 8 червня 2026 року апеляційний суд остаточно відхилив його скаргу, і вирок набрав законної сили.

Зазначається, що призначене покарання є максимально можливим, оскільки, враховуючи вік засудженого, строк позбавлення волі не може перевищувати 15 років.

Нагадаємо, на Чернігівщині засудили чоловіка за зґвалтуваня 12-річної падчерки. Зловмисник вже відбував покарання за вчинення аналогічного злочину.

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