Давайте не будемо називати "реформою" обіцянку трохи додати грошенят військовим, які боронять країну

Давайте не будемо називати "реформою" обіцянку трохи додати грошенят військовим, які боронять країну

Фото: з відкритих джерел

Це можна назвати "індексацією", або усуненням пекучої несправедливості, але не реформою.

За 30 тис. ви зараз небагато знайдете бажаючих не те що служити, а й працювати в тилу.

Заброньовані "дронороби", ті, хто під захистом трудового кодексу збирають дрони з китайських комплектуючих, отримують в тилу 50-150 тис. грн, а військовий-оператор тих самих дронів, якій цілодобово керує цими дронами зараз отримує 20 тис. грн, а буде отримувати 30 тис. грн. Якщо пощастить, то 30+30 тис.

Коли я мобілізувався в 2022, у всіх військових була "тридцятка", і тоді ніхто не отримував менше 50 тис., і це були суттєво інші гроші. Тож зараз мінімальні "30" десь в два рази менше того, з чим ми починали війну.

Про контракти взагалі якась ганьба. Ви хочете щоб ми, хто вже багато років воює, підписали контракти ще на рік, чи два, так само як і ті, хто зараз приходить воювати?.. А де справедливість?.. Де обіцяні звільнення, демобілізація?..

Ми розуміємо, що грошей на військо бракує, що мобілізація не може забезпечити армію достатнім ресурсом для демобілізації, але тоді давайте не будемо називати цю всю історію "реформою".

Реформа – це дещо більше. Гарним початком реформи було б відновлення строкової служби, або мобілізації молоді в тилові підрозділи, підрозділи ППО, підрозділи охорони і прикриття держкордону.

Реформа повинна бути направлена на заохочення жінок для служби в тилових, зенітних підрозділах. Є сенс створювати суто жіночі підрозділи для комфортного проходження служби.

Такі дії додали б нам до 200 тис бійців.

Реформа – це, в першу чергу, покращення якості командування, і це не вирішується простим збільшенням окладів командирів в два рази. Потрібен юридичний механізм швидкого росту талановитих менеджерів, які потрапляють до війська рядовими, на високі командні посади. Потрібен механізм усунення з командних посад тих, хто не має ніяких здібностей для управлінської роботи.

Потрібно, нарешті, ліквідувати "воєнні кафедри", і переглянути офіцерські звання, які були надані їх випускникам. Багато таких "офіцерів" абсолютно не можуть виконувати свої командирські функції.

Реформа – це процес модернізації війська, а не просто роздача грошей, суми яких викликають тільки посмішку.