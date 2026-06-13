13:54  13 червня
Приїхали в гості до дідуся: на Одещині у річці знайшли мертвим маленького хлопчика
12:58  13 червня
В Одеському районі чоловік заблукав у катакомбах: його шукали всю ніч
09:56  13 червня
Нічний наліт "шахедів" на Миколаїв: серед постраждалих – дитина
UA | RU
UA | RU
Юрій Касьянов Громадський діяч, волонтер, воїн та розробник унікальних систем БПЛА наддалекого ураження info@regionews.ua
13 червня 2026, 15:26

Обіцянка додати грошей військовим – це індексація, а не реформа

13 червня 2026, 15:26
Читайте также на русском языке
Давайте не будемо називати "реформою" обіцянку трохи додати грошенят військовим, які боронять країну
Давайте не будемо називати "реформою" обіцянку трохи додати грошенят військовим, які боронять країну
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Це можна назвати "індексацією", або усуненням пекучої несправедливості, але не реформою.

За 30 тис. ви зараз небагато знайдете бажаючих не те що служити, а й працювати в тилу.

Заброньовані "дронороби", ті, хто під захистом трудового кодексу збирають дрони з китайських комплектуючих, отримують в тилу 50-150 тис. грн, а військовий-оператор тих самих дронів, якій цілодобово керує цими дронами зараз отримує 20 тис. грн, а буде отримувати 30 тис. грн. Якщо пощастить, то 30+30 тис.

Коли я мобілізувався в 2022, у всіх військових була "тридцятка", і тоді ніхто не отримував менше 50 тис., і це були суттєво інші гроші. Тож зараз мінімальні "30" десь в два рази менше того, з чим ми починали війну.

Про контракти взагалі якась ганьба. Ви хочете щоб ми, хто вже багато років воює, підписали контракти ще на рік, чи два, так само як і ті, хто зараз приходить воювати?.. А де справедливість?.. Де обіцяні звільнення, демобілізація?..

Ми розуміємо, що грошей на військо бракує, що мобілізація не може забезпечити армію достатнім ресурсом для демобілізації, але тоді давайте не будемо називати цю всю історію "реформою".

Реформа – це дещо більше. Гарним початком реформи було б відновлення строкової служби, або мобілізації молоді в тилові підрозділи, підрозділи ППО, підрозділи охорони і прикриття держкордону.

Реформа повинна бути направлена на заохочення жінок для служби в тилових, зенітних підрозділах. Є сенс створювати суто жіночі підрозділи для комфортного проходження служби.

Такі дії додали б нам до 200 тис бійців.

Реформа – це, в першу чергу, покращення якості командування, і це не вирішується простим збільшенням окладів командирів в два рази. Потрібен юридичний механізм швидкого росту талановитих менеджерів, які потрапляють до війська рядовими, на високі командні посади. Потрібен механізм усунення з командних посад тих, хто не має ніяких здібностей для управлінської роботи.

Потрібно, нарешті, ліквідувати "воєнні кафедри", і переглянути офіцерські звання, які були надані їх випускникам. Багато таких "офіцерів" абсолютно не можуть виконувати свої командирські функції.

Реформа – це процес модернізації війська, а не просто роздача грошей, суми яких викликають тільки посмішку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна військовослужбовці виплати бойові виплати реформа
 
Підписуйтесь на RegioNews
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
Намагався оскаржити вирок: суд залишив за ґратами 77-річного жителя Дніпра за зґвалтування двох дівчат
13 червня 2026, 16:38
Авіаудар по Словʼянську: кількість постраждалих збільшилась
13 червня 2026, 15:55
На Хмельниччині автомобіль вилетів у кювет та перекинувся: загинули водій та пасажирка
13 червня 2026, 14:50
Сили оборони уразили об'єкт нафтотранспортної інфраструктури у Волгоградській області
13 червня 2026, 14:21
Приїхали в гості до дідуся: на Одещині у річці знайшли мертвим маленького хлопчика
13 червня 2026, 13:54
Росіяни скинули три КАБи на центр Словʼянська: пошкоджені понад 20 багатоповерхівок, є поранені
13 червня 2026, 13:40
В Одеському районі чоловік заблукав у катакомбах: його шукали всю ніч
13 червня 2026, 12:58
У центрі Дніпра стався конфлікт зі стріляниною
13 червня 2026, 12:26
У Києві на Троєщині з 6-метрової глибини озера дістали тіло підлітка
13 червня 2026, 11:49
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Валерій Чалий
Ігор Луценко
Всі блоги »