12:16  23 квітня
Отруєння в Ужгороді: завербована РФ жінка вбила військового
09:43  23 квітня
На Львівщині легковик влетів у відбійник: водійка загинула
08:59  23 квітня
Принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом
UA | RU
UA | RU
23 квітня 2026, 13:13

Під Луцьком чоловік і військовий ТЦК впали з даху будинку: деталі інциденту

Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

У мережі з'явилося відео інциденту під Луцьком на Волині, де під час затримання чоловіка скинули з даху будинку особи у військовій формі

Про це інформує RegioNews із посиланням на місцеві ЗМІ.

Місцеві медіа пишуть, що представники ТЦК нібито увірвалися на приватну територію, піднялися драбиною на дах і силоміць зняли чоловіка.

Водночас у телеграм-каналах з’явилися відео, на яких чоловік у військовій формі лізе на дах приватного будинку по чоловіка в цивільному одязі, намагаючись затримати його.

Це все знімають очевидці, яким чоловік у формі заявляє: "Молодь, приймемо всіх, хто знімає, я базарю. Знайдемо".

"Бери ствол, зараз будемо єба*ити по ногах", – додав він, звертаючись до інших чоловіків, які були разом із ним.

Після цього чоловік у формі скидає людину в цивільному з даху будинку і падає разом із нем. Далі цивільного за руки й ноги силоміць потягли до авто.

Подію ЗМІ прокоментували у Волинському обласному ТЦК та СП.

За інформацією пресслужби, у селі Струмівка під час спільних заходів з оповіщення населення представники ТЦК та СП разом із поліцейськими виявили автомобіль, водій якого, помітивши групу, намагався уникнути перевірки та не виконував вимоги про зупинку.

Згодом чоловік залишив транспортний засіб і втік на територію приватної забудови, де піднявся на дах будинку.

Там він, за даними ТЦК, просив допомоги через страх висоти, але тривалий час не погоджувався спускатися. Йому надали драбину для безпечного спуску, однак чоловік забрав її на дах і не скористався нею. Під час подальшої спроби встановити контакт і допомогти спуститися між ним і військовослужбовцем виникла штовханина, унаслідок якої обидва впали з даху.

Наразі чоловіка доставили до ТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії. За попередньою інформацією, серйозних тілесних ушкоджень він не зазнав.

Нагадаємо, в Харкові ТЦК мобілізували чоловіка з бронюванням. Відомо, що чоловік був співробітником виправної колонії, і за законом він мав відстрочку. Суд проаналізував матеріали справи та став на бік чоловіка. Наказ про його мобілізацію скасували.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Всі новини »
Юрій Чевордов
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »