В Одесі обирають запобіжний захід працівникам ТЦК у справі про вимагання

В Одесі розпочався суд над співробітниками ТЦК та СП, яких підозрюють у вимаганні 30 тисяч доларів у колишнього військовослужбовця

Про це інформує видання "Думська", передає RegioNews.

Засідання відбувається у Хаджибейському районному суді міста Одеси.

Першому підозрюваному – Олексію, 1997 року народження, стрілку Пересипського РТЦК – інкримінують незаконне позбавлення волі людини та розбій, вчинений групою осіб.

Прокуратура просила суд обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Сторона захисту, своєю чергою, наполягала на заставі, посилаючись на те, що підозрюваний раніше не був судимий, має сім'ю та дитину.

Сам підозрюваний заявив у суді, що грошей, які, за версією слідства, могли бути виявлені у службовому автомобілі, він не отримував і до них не має стосунку.

Суд відправив першого підозрюваного під варту на 60 діб без права внесення застави. Розгляд справи триває.

Стрілянина та погоня за ТЦК в Одесі: що відомо

Вдень 21 квітня в Одесі на вулиці Балківській сталася стрілянина та погоня під час спецоперації, яку, за попередньою інформацією, проводили спецпризначенці Служба безпеки України. Метою операції було затримання співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За даними ЗМІ, затримані нібито намагалися застосувати силу до чоловіка та вимагали у нього гроші. Під час обшуку в транспорті, яким вони користувалися, виявили битки, кастети та готівку.

Згодом в Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки підтвердили факт затримання військовослужбовців одного з районних ТЦК.

Під час спецоперації правоохоронці затримали також й дільничного офіцера поліції.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський усунув від виконання службових обов'язків начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також начальника Пересипського РТЦК та СП.