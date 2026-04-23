23 квітня 2026, 13:56

В Одесі обирають запобіжний захід працівникам ТЦК у справі про вимагання

23 квітня 2026, 13:56
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Одесі розпочався суд над співробітниками ТЦК та СП, яких підозрюють у вимаганні 30 тисяч доларів у колишнього військовослужбовця

Про це інформує видання "Думська", передає RegioNews.

Засідання відбувається у Хаджибейському районному суді міста Одеси.

Першому підозрюваному – Олексію, 1997 року народження, стрілку Пересипського РТЦК – інкримінують незаконне позбавлення волі людини та розбій, вчинений групою осіб.

Прокуратура просила суд обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Сторона захисту, своєю чергою, наполягала на заставі, посилаючись на те, що підозрюваний раніше не був судимий, має сім'ю та дитину.

Сам підозрюваний заявив у суді, що грошей, які, за версією слідства, могли бути виявлені у службовому автомобілі, він не отримував і до них не має стосунку.

Суд відправив першого підозрюваного під варту на 60 діб без права внесення застави. Розгляд справи триває.

Стрілянина та погоня за ТЦК в Одесі: що відомо

Вдень 21 квітня в Одесі на вулиці Балківській сталася стрілянина та погоня під час спецоперації, яку, за попередньою інформацією, проводили спецпризначенці Служба безпеки України. Метою операції було затримання співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За даними ЗМІ, затримані нібито намагалися застосувати силу до чоловіка та вимагали у нього гроші. Під час обшуку в транспорті, яким вони користувалися, виявили битки, кастети та готівку.

Згодом в Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки підтвердили факт затримання військовослужбовців одного з районних ТЦК.

Під час спецоперації правоохоронці затримали також й дільничного офіцера поліції.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський усунув від виконання службових обов'язків начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також начальника Пересипського РТЦК та СП.

Під Луцьком чоловік і військовий ТЦК впали з даху будинку: деталі інциденту
23 квітня 2026, 13:13
На Буковині чоловік напав із ножем на військовослужбовців ТЦК: його затримали
23 квітня 2026, 12:45
Катування та стрілянина у Харкові: ДБР оголосило підозру військовим ТЦК
22 квітня 2026, 19:19
Всі новини »
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
Поліція Харківщини викрила військову медикиню, яка торгувала висновками ВЛК
23 квітня 2026, 15:57
У 14 ОМБр прокоментували повідомлення про відсутність їжі та зв'язку у бійців
23 квітня 2026, 15:48
У Києві затримали спільників, які вимагали 20 тис. доларів за вихід із території ТЦК
23 квітня 2026, 15:41
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
23 квітня 2026, 14:41
Підлітків готували до терактів у школах на Кіровоградщині та Одещині – СБУ
23 квітня 2026, 14:25
Понад 3,5 тис. ФОПів на 400 магазинів: на Полтавщині найбільша локальна мережа "дробила бізнес"
23 квітня 2026, 13:44
Російські війська просунулися поблизу Мирного на Запоріжжі – DeepState
23 квітня 2026, 13:28
Під Луцьком чоловік і військовий ТЦК впали з даху будинку: деталі інциденту
23 квітня 2026, 13:13
На Буковині чоловік напав із ножем на військовослужбовців ТЦК: його затримали
23 квітня 2026, 12:45
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Всі відео »
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »