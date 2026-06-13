Фото: МВА

Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях, передає RegioNews.

Відомо про 6 поранених, серед них – девʼятирічний хлопчик.

"Дві жінки серед постраждалих госпіталізовані, знаходяться у важкому стані. Усім іншим, в тому числі дитині, допомога надана амбулаторно", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, близько 10:45 13 червня російські війська завдали авіаудару по центральній частині Словʼянська. Ворог скинув на місто три керовані авіабомби. Раніше повідомлялося про трьох постраждалих жінок.