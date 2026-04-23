23 апреля 2026, 16:43

Скандал с ТЦК: в Одессе суд отправил под стражу двух фигурантов дела

Фото: "Думская"
В Одессе в Хаджибейском районном суде выбрали меру пресечения сотрудникам ТЦК и СП, подозреваемых в вымогательстве 30 тысяч долларов у бывшего военнослужащего и незаконном лишении свободы

Об этом сообщает издание "Думская", передает RegioNews.

Первым суд рассмотрел ходатайство по поводу Алексея, 1997 года рождения, стрелку Пересыпского РТЦК. Ему инкриминируют незаконное лишение свободы и разбой, совершенный группой лиц.

Суд избрал ему содержание под стражей на 60 суток без возможности внесения залога.

Далее суд рассмотрел дело второго подозреваемого – стрелка роты охраны Пересыпского РТЦК Вячеслава 2000 рождения. Ему инкриминируют те же преступления. Прокуратура заявила о его активной роли в предполагаемом преступлении. Также стало известно, что похищенному мужчине сломали ребро в бусе

Сторона защиты просила не применять содержание под стражей, отмечая молодой возраст и отсутствие предварительных привлечений к ответственности.

Сам подозреваемый говорит, что только вышел из отпуска и его группе поручили забрать человека, у которого было поддельное свидетельство УБД.

"И вдруг по дороге такое произошло", – уверяет задержанный.

По его словам, его вообще не было в микроавтобусе, где избивали жертву, ни о каких деньгах он не слышал и не знает, а в момент совершения преступления был в другом авто и проверял мужчину через систему "Обериг".

По результатам разбирательства суд принял решение взять второго подозреваемого под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Стрельба и погоня за ТЦК в Одессе: что известно

Днем 21 апреля в Одессе по улице Балковской произошла стрельба и погоня во время спецоперации, которую, по предварительной информации, проводили спецназовцы Служба безопасности Украины. Целью сделки было задержание сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки.

По данным СМИ, задержанные якобы пытались применить силу к мужчине и потребовали у него деньги. Во время обыска в транспорте, которым они пользовались, обнаружили биты, кастеты и наличные деньги.

Затем в Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки подтвердили факт задержания военнослужащих одного из районных ТЦК.

В ходе спецоперации правоохранители задержали также и участкового офицера полиции.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отстранил от исполнения служебных обязанностей начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также начальника Пересыпского РТЦК и СП.

Читайте также: Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове

