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13 червня 2026, 18:51

Росіяни обстріляли п'ять районів Дніпропетровщини: пошкоджені будинки, підприємство та адмінбудівля

13 червня 2026, 18:51
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Фото: ОВА
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Упродовж дня російські війська майже 40 разів атакували Дніпропетровську область. Ворог застосовував безпілотники, артилерію та авіабомби. Під ударом опинилися п'ять районів

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині від обстрілів потерпали Нікополь, а також Марганецька, Червоногригорівська, Покровська та Мирівська громади. Пошкоджені адміністративна будівля, підприємство, приватні будинки та автомобілі.

На Синельниківщині під ударом опинилися Шахтарська та Васильківська громади. Там понівечені багатоповерхівка, приватний будинок та господарська споруда. Через обстріл постраждав 63-річний чоловік, його госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

У Криворізькому районі росіяни поцілили по Кривому Рогу, а також по Зеленодольській та Грушівській громадах. Пошкоджень зазнали інфраструктурні об'єкти, приватна оселя, магазин і вантажівки.

У Павлограді внаслідок атак понівечені приватні будинки.

У Кам'янському через обстріли пошкоджені будинки, господарські споруди та автомобілі.

Нагадаємо, близько 10:45 13 червня російські війська завдали авіаудару по центральній частині Словʼянська. Ворог скинув на місто три керовані авіабомби. Кількість постраждалих зросла до шести.

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