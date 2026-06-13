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Про це йдеться в повідомленні Кабінету міністрів, передає RegioNews.

У держбюджеті України на 2026 рік заклали 6,6 мільярда гривень на виплату академічних та іменних стипендій для студентів. Це на 1,2 мільярда гривень більше, ніж минулого року.

Підвищені стипендії студенти почнуть отримувати з 1 вересня 2026 року:

стипендія президента України зросте з 10 тис. грн до 20 тис. грн на місяць;

стипендія Верховної Ради України – з 4400 грн до 8800 грн;

стипендія Кабінету міністрів – з 4000 грн до 8000 грн;

мінімальна академічна стипендія – з 2000 грн до 4000 грн;

підвищена академічна (за особливі успіхи) – з 2910 грн до 5820 грн;

стипендія за галузевим принципом – з 2550 грн до 5100 грн;

стипендія за галузевим принципом (підвищена) – з 3710 грн до 7420 грн.

Для студентів коледжів також передбачене підвищення:

стипендія президента України зросте з 7600 грн до 15 200 грн;

стипендія Верховної Ради – з 3320 грн до 6640 грн;

мінімальна академічна стипендія – з 1510 грн до 3020 грн;

підвищена академічна (за особливі успіхи) – з 2197 грн до 4394 грн;

стипендія за галузевим принципом – з 1930 грн до 3860 грн;

стипендія за галузевим принципом (підвищена) – з 2809 грн до 5618 грн.

Нагадаємо, 10 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №6506-1, який передбачає посилення соціальних гарантій для працівників ДСНС та Нацполіції. Документ встановлює мінімальний посадовий оклад на рівні 10 прожиткових мінімумів, що становить близько 33 280 гривень.