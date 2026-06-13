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13 червня 2026, 16:53

У Херсоні легковик врізався у бетонний стовп: загинула пасажирка, троє людей у лікарні

13 червня 2026, 16:53
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Фото: поліція
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ДТП сталася у пʼятницю, 12 червня, близько 19:30 у Центральному районі Херсона

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто Opel Insignia рухався проспектом Національної гвардії. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, він не впорався з керуванням та врізався у бетонну електроопору.

Від отриманих травм 37-річна пасажирка автівки загинула на місці. Сам 27-річний водій отримав численні переломи, його госпіталізували до травматичного відділення. Також важкі травми отримали ще двоє пасажирів: 15-річну дівчину доправили до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, рубленою раною голови та травмою живота, а 20-річного хлопця – з переломом стегна.

За фактом смертельної ДТП поліція розпочала кримінальне провадження. Винуватцю аварії загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Буде призначена низка експертиз, слідчі дії тривають.

Нагадаємо, вдень 13 червня на Хмельниччині автомобіль вилетів у кювет та перекинувся. Водій та пасажирка загинули на місці.

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