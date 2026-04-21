Стрілянина і погоня в Одесі: повідомляють про затримання працівників ТЦК

Скриншот із відео

У вівторок, 21 квітня, у соцмережах поширюється інформація про стрілянину та погоню в Одесі

Про це інформує RegioNews із посиланням на телеграм-канали.

Користувачі повідомляють, що на місці події нібито відбувається затримання людей у військовій формі, а також згадують участь силовиків.

Окремі дописи стверджують, що затримання можуть стосуватися працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловік кинув дві гранати у поліцейських. Внаслідок вибуху п’ятеро правоохоронці отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували. Зловмисника затримали.