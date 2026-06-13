Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

В ніч на 13 червня підрозділи Сил оборони України уразили цех підготовки та перекачування нафти в районі населеного пункту Котово у Волгоградській області РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Підтверджено ураження цілі та пожежу на території підприємства.

Цей об'єкт забезпечує підготовку, транспортування та перекачування нафти магістральними трубопроводами до нафтопереробних підприємств і експортної інфраструктури РФ. Зокрема, там збирають та готують нафту з родовищ Коробковського нафтогазового родовища та суміжних родовищ у Волгоградській та Астраханській областях, а також у Республіці Калмикія.

Окрім того, українські бійці уразили пункти управління ворога в районах Соледара Донецької області та Верхньої Криниці Запорізької області.

Також уражені пункти управління БпЛА в районах Хоромного Брянської області РФ, Верхньої Криниці Запорізької області, Воскресенки на Донеччині та Новомиколаївки Херсонської області.

Серед іншого, під вогонь ЗСУ потрапили райони зосередження особового складу ворога в районах Соледара та Успенівки Донецької області, Голубівки Харківської області, Привільного Запорізької області, Колотилівки Бєлгородської області РФ, а також Нових Юрковичів і Чорноземного Городка Брянської області РФ.

Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України.

Нагадаємо, у ніч на 10 червня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу РФ. ЗСУ ракетами "Фламінго" уразили завод навігаційних систем, Самарський НПЗ та танкер РФ.