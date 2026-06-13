13:54  13 червня
Приїхали в гості до дідуся: на Одещині у річці знайшли мертвим маленького хлопчика
12:58  13 червня
В Одеському районі чоловік заблукав у катакомбах: його шукали всю ніч
16:38  13 червня
Намагався оскаржити вирок: суд залишив за ґратами 77-річного жителя Дніпра за зґвалтування двох дівчат
UA | RU
UA | RU
13 червня 2026, 19:40

Смертельне зіткнення на Львівщині: одна жінка загинула, двох людей діставали з понівеченого авто

13 червня 2026, 19:40
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

ДТП сталася у суботу, 13 червня, близько 11:00 на автодорозі до міста Шептицький

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

На дорозі зіткнулися автомобілі Renault Megane та Peugeot Partner.

Внаслідок удару водійка Peugeot отримала травми, несумісні з життям. Вона загинула на місці. Тіло жінки затиснуло деформованими конструкціями авто, тож надзвичайникам довелося деблокувати загиблу за допомогою спеціального інструменту.

В автомобілі Renault також опинилися заблокованими водійка та пасажир. За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники вивільнили постраждалих із понівеченого салону та передали медикам "швидкої". Обох постраждалих госпіталізували з травмами різного ступеня важкості.

Обставини та причини аварії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, вдень 13 червня на Хмельниччині автомобіль вилетів у кювет та перекинувся. Водій та пасажирка загинули на місці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівська область події аварія ДТП рятувальники загибла постраждалі
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
Росіяни обстріляли п'ять районів Дніпропетровщини: пошкоджені будинки, підприємство та адмінбудівля
13 червня 2026, 18:51
В Україні стипендії для студентів зростуть вдвічі
13 червня 2026, 18:19
На Харківщині велосипедист підірвався на міні
13 червня 2026, 17:36
У Херсоні легковик врізався у бетонний стовп: загинула пасажирка, троє людей у лікарні
13 червня 2026, 16:53
Намагався оскаржити вирок: суд залишив за ґратами 77-річного жителя Дніпра за зґвалтування двох дівчат
13 червня 2026, 16:38
Авіаудар по Словʼянську: кількість постраждалих збільшилась
13 червня 2026, 15:55
Обіцянка додати грошей військовим – це індексація, а не реформа
13 червня 2026, 15:26
На Хмельниччині автомобіль вилетів у кювет та перекинувся: загинули водій та пасажирка
13 червня 2026, 14:50
Сили оборони уразили об'єкт нафтотранспортної інфраструктури у Волгоградській області
13 червня 2026, 14:21
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Валерій Чалий
Всі блоги »