Фото: ДСНС

ДТП сталася у суботу, 13 червня, близько 11:00 на автодорозі до міста Шептицький

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

На дорозі зіткнулися автомобілі Renault Megane та Peugeot Partner.

Внаслідок удару водійка Peugeot отримала травми, несумісні з життям. Вона загинула на місці. Тіло жінки затиснуло деформованими конструкціями авто, тож надзвичайникам довелося деблокувати загиблу за допомогою спеціального інструменту.

В автомобілі Renault також опинилися заблокованими водійка та пасажир. За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники вивільнили постраждалих із понівеченого салону та передали медикам "швидкої". Обох постраждалих госпіталізували з травмами різного ступеня важкості.

Обставини та причини аварії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, вдень 13 червня на Хмельниччині автомобіль вилетів у кювет та перекинувся. Водій та пасажирка загинули на місці.