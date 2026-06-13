На Хмельниччині автомобіль вилетів у кювет та перекинувся: загинули водій та пасажирка
ДТП сталася в суботу, 13 червня, близько 12:30 між селами Кугаївці та Почапинці Кам’янець-Подільського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій Audi A6 не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль вилетів з дороги у кювет, де перекинувся.
Від отриманих травм 35-річний водій та його 36-річна пасажирка загинули на місці. Рятувальники деблокували тіла загиблих із понівеченого салону автівки.
Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.
Нагадаємо, вдень 11 червня на Кіровоградщині сталася смертельна ДТП. Водій Skoda на заокругленій ділянці дороги виїхав на зустрічну смугу та влетів під вантажівку MAN. Водій легковика загинув на місці.
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