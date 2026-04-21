21 квітня 2026, 15:58

Після затримання військових ТЦК в Одесі Сирський ухвалив кадрові рішення

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Після затримання працівниками СБУ військовослужбовців груп оповіщення Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Одесі у Збройних силах України почали службове розслідування

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу Сухопутних військ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський усунув від виконання службових обов'язків начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також начальника Пересипського РТЦК та СП.

Окрім того, начальнику Головного управління Військової служби правопорядку доручено провести службове розслідування за даним фактом.

"Будь-які порушення законодавства, перевищення службових повноважень або протиправні дії є неприпустимими та мають отримати належну правову оцінку", – зазначили в Сухопутних військах.

Стрілянина та погоня за ТЦК в Одесі: що відомо

Вдень 21 квітня в Одесі на вулиці Балківській сталася стрілянина та погоня під час спецоперації, яку, за попередньою інформацією, проводили спецпризначенці Служба безпеки України. Метою операції було затримання співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За даними ЗМІ, затримані нібито намагалися застосувати силу до чоловіка та вимагали у нього гроші. Під час обшуку в транспорті, яким вони користувалися, виявили битки, кастети та готівку.

Згодом в Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки підтвердили факт затримання військовослужбовців одного з районних ТЦК.

Під час спецоперації правоохоронці затримали також й дільничного офіцера поліції.

Одеса стрілянина розслідування затримання відсторонення ТЦК Сирський Олександр Станіславович
