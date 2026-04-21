21 квітня 2026, 14:10

В Одесі зі стріляниною затримали працівників ТЦК: вимагали $30 тис. у чоловіка – ЗМІ

21 квітня 2026, 14:10
В Одесі на вулиці Балківській вдень відбулася спецоперація із затриманням осіб у військовій формі, яка супроводжувалася погонею та стріляниною

Про це повідомляють місцеві пабліки та ЗМІ, зокрема видання "Думська", передає RegioNews.

За попередньою інформацією, операцію проводили співробітники спецпідрозділу КОРД спільно з працівниками Служба безпеки.

Очевидці стверджують, що затримані можуть бути співробітниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За неофіційними даними, їх підозрюють у вимаганні грошей у розмірі 30 тисяч доларів у чоловіка, якому нібито погрожували зброєю.

У них в авто знайшли бити, кастети, ножі та незареєстровану вогнепальну зброю.

"Вони реально збиралися застосувати кастети і побити людину, але СБУ вчасно прийняла їх. Їм інкримінуватимуть розбій", – зазначив співрозмовник видання.

Також повідомляється, що один із фігурантів намагався втекти, однак згодом був затриманий.

Офіційного підтвердження цієї інформації. Правоохоронні органи ситуацію публічно не коментували.

Нагадаємо, у вівторок, 21 квітня, у соцмережах з'явилася інформація про стрілянину та погоню в Одесі. Було відомо, що на місці події нібито відбувається затримання людей у військовій формі, а також згадувалася участь силовиків.

хабар Одеса стрілянина СБУ гроші ТЦК вимагання грошей КОРД
Стрілянина і погоня в Одесі: повідомляють про затримання працівників ТЦК
21 квітня 2026, 12:44
