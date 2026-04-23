У Києві затримали чоловіка та жінку, які за 20 тисяч доларів обіцяли випустити чоловіка з приміщення ТЦК.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру чоловіку та жінці, які за гроші пропонували допомогти чоловіку вийти з приміщення ТЦК та СП, де він мав пройти ВЛК.

Киянина затримали на вулиці працівники ТЦК та СП та поліції Він разом з іншими затриманими був доставлений для проходження ВЛК. Там чоловік познайомився з іншим чоловіком, який розпитував у нього про життя, роботу, родину та дізнався номер мобільного телефону його цивільної дружини.

"Після цього дружині подзвонила жінка та повідомила, що знає усі "проблеми її чоловіка" і запропонувала свою допомогу у "звільненні його з приміщенням ТЦК та СП". Зробити це пропонували за 20 тис. доларів США. При цьому гроші потрібно заплатити вже за кілька годин, бо пізніше, з її слів, чоловіка забере військова частина”, – повідомляють у прокуратурі.

Вже за п’ять годин під контролем правоохоронців цивільна дружина затриманого передала жінці та чоловіку 20 тис. доларів США.

Під час отримання грошей правоохоронці затримали 28-річну жінку та 31-річного чоловіка.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Підозрюваним обрали запобіжні заходи у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 1 млн грн для кожного з підозрюваних.

