23 квітня 2026, 15:41

У Києві затримали спільників, які вимагали 20 тис. доларів за вихід із території ТЦК

23 квітня 2026, 15:41
Фото: Київська міська прокуратура
У Києві затримали чоловіка та жінку, які за 20 тисяч доларів обіцяли випустити чоловіка з приміщення ТЦК. 

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру чоловіку та жінці, які за гроші пропонували допомогти чоловіку вийти з приміщення ТЦК та СП, де він мав пройти ВЛК.

Киянина затримали на вулиці працівники ТЦК та СП та поліції Він разом з іншими затриманими був доставлений для проходження ВЛК. Там чоловік познайомився з іншим чоловіком, який розпитував у нього про життя, роботу, родину та дізнався номер мобільного телефону його цивільної дружини.

"Після цього дружині подзвонила жінка та повідомила, що знає усі "проблеми її чоловіка" і запропонувала свою допомогу у "звільненні його з приміщенням ТЦК та СП". Зробити це пропонували за 20 тис. доларів США. При цьому гроші потрібно заплатити вже за кілька годин, бо пізніше, з її слів, чоловіка забере військова частина”, – повідомляють у прокуратурі.

Вже за п’ять годин під контролем правоохоронців цивільна дружина затриманого передала жінці та чоловіку 20 тис. доларів США.

Під час отримання грошей правоохоронці затримали 28-річну жінку та 31-річного чоловіка.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Підозрюваним обрали запобіжні заходи у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 1 млн грн для кожного з підозрюваних.

Нагадаємо, що раніше у Дніпрі викрили медика, яка разом із сином організувала схему. Вона хотіла "заробити" на рішеннях ВЛК.

ТЦК Київ затримання хабар
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
