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13 червня 2026, 13:54

Приїхали в гості до дідуся: на Одещині у річці знайшли мертвим маленького хлопчика

13 червня 2026, 13:54
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Трагедія сталася ввечері 12 червня в одному з сіл Буджацької громади у Болградському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Родина приїхала з сусідньої області в гості до дідуся. Поки дорослі займалися справами по господарству, малюк, якому ще не виповнилося двох років, залишився без нагляду та непомітно вийшов із двору.

Зі слів батьків, вже за кілька хвилин вони помітили зникнення сина й кинулися на пошуки, проте самостійно знайти його не змогли.

До пошуків долучилися місцеві мешканці. Менш ніж за годину дитину без ознак життя виявили у річці, яка протікає неподалік від будинку дідуся.

Тіло хлопчика направили на судмедекспертизу для встановлення причини смерті.

У поліції зазначають, що родина на обліках не перебувала та раніше в поле зору правоохоронців не потрапляла.

За даним фактом відкрито провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України з приміткою "нещасний випадок". Слідчі встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, пізно ввечері 11 червня у Києві на Троєщині підліток потонув в озері Верхнє Вигурівське. Тіло хлопця знайшли наступного дня на глибині шести метрів та на відстані близько 20 метрів від берега.

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