Одеський ТЦК підтвердив затримання військовослужбовців: що відомо

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки підтвердили факт затримання військовослужбовців одного з районних ТЦК

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу Одеського обласного ТЦК та СП.

У відомстві заявляють, що зацікавлені у повній прозорості та об'єктивному розслідуванні. Також наголошують, що будь-які порушення закону в лавах Збройних сил України є неприпустимими, а очищення структури від осіб, які дискредитують службу, є пріоритетом.

Одеський обласний ТЦК та СП закликає громадськість і медіа утримуватися від передчасних висновків та поширення неперевіреної інформації.

Додаткові роз'яснення обіцяють надати після уточнення офіційних даних. Відомство продовжує роботу у штатному режимі.

За даними "Суспільного", в Одесі затримали 8 військовослужбовців ТЦК. Зазначається, що йдеться про представників Пересипського ТЦК та одного дільничного, яких підозрюють у вимаганні 50 тисяч доларів.

Інформації про постраждалих внаслідок затримання немає.

Нагадаємо, у вівторок, 21 квітня, у соцмережах з'явилася інформація про стрілянину та погоню в Одесі. Згодом стало відомо, що в місті на вулиці Балківській вдень відбулася спецоперація із затриманням осіб у військовій формі. Ті нібито вимагали гроші у чоловіка.