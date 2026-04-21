15:55  21 квітня
Прикордонники показали, як дронами нищать техніку на території РФ (ВІДЕО)
15:18  21 квітня
На Волині рідна мати намагалася продати 6-річного сина за $25 тисяч
10:56  21 квітня
Зима посеред квітня у Карпатах: на горі Піп Іван сніжить та тримається мороз
21 квітня 2026, 14:51

Одеський ТЦК підтвердив затримання військовослужбовців: що відомо

21 квітня 2026, 14:51
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки підтвердили факт затримання військовослужбовців одного з районних ТЦК

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу Одеського обласного ТЦК та СП.

У відомстві заявляють, що зацікавлені у повній прозорості та об'єктивному розслідуванні. Також наголошують, що будь-які порушення закону в лавах Збройних сил України є неприпустимими, а очищення структури від осіб, які дискредитують службу, є пріоритетом.

Одеський обласний ТЦК та СП закликає громадськість і медіа утримуватися від передчасних висновків та поширення неперевіреної інформації.

Додаткові роз'яснення обіцяють надати після уточнення офіційних даних. Відомство продовжує роботу у штатному режимі.

За даними "Суспільного", в Одесі затримали 8 військовослужбовців ТЦК. Зазначається, що йдеться про представників Пересипського ТЦК та одного дільничного, яких підозрюють у вимаганні 50 тисяч доларів.

Інформації про постраждалих внаслідок затримання немає.

Нагадаємо, у вівторок, 21 квітня, у соцмережах з'явилася інформація про стрілянину та погоню в Одесі. Згодом стало відомо, що в місті на вулиці Балківській вдень відбулася спецоперація із затриманням осіб у військовій формі. Ті нібито вимагали гроші у чоловіка.

21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
На Волині 2-річний хлопчик загинув від алкоголю: судитимуть посадовця
21 квітня 2026, 18:27
Суд у Києві взяв під варту поліцейського у справі про теракт
21 квітня 2026, 18:05
Водій втік з місця ДТП: на Львівщині вантажівка протаранила потяг "Перемишль – Київ"
21 квітня 2026, 17:58
У дитсадку Миколаєва зафіксували спалах інфекції – двоє дітей у лікарні
21 квітня 2026, 17:43
У Києві в житловому комплексі помітили чоловіка з автоматом (ВІДЕО)
21 квітня 2026, 17:35
Росіяни вдарили по Слов’янську з РСЗВ, є поранені
21 квітня 2026, 17:26
У Херсоні чиновниця "заробила" мільйони на зруйнованих війною будівлях
21 квітня 2026, 17:15
На Дніпропетровщині викрили мережу торговців людьми: у сексуальне рабство продавали навіть неповнолітніх
21 квітня 2026, 17:06
Погрожували фронтом, били і вимагали гроші: нові деталі затримання працівників ТЦК в Одесі
21 квітня 2026, 16:49
Чи врятує нас зброя: чому відповідь складніша, ніж здається
21 квітня 2026, 16:25
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Всі відео »
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Всі блоги »