На Харківщині велосипедист підірвався на міні
Черговий випадок підриву на ворожій міні стався у суботу, 13 червня, у Харківському районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
На трасі між селами Козача Лопань та Нова Козача Дергачівської громади 38-річний чоловік їхав на велосипеді та наїхав на невідомий вибуховий пристрій.
Внаслідок вибуху чоловік отримав поранення. Медики госпіталізували його до обласної клінічної лікарні Харкова.
Нагадаємо, 28 травня на Харківщині у лісосмузі двоє підлітків підірвалися на невідомому предметі. Постраждалих хлопця та дівчину 16 років госпіталізували.
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