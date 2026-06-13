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13 червня 2026, 17:36

На Харківщині велосипедист підірвався на міні

13 червня 2026, 17:36
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Ілюстративне фото: ДСНС
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Черговий випадок підриву на ворожій міні стався у суботу, 13 червня, у Харківському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

На трасі між селами Козача Лопань та Нова Козача Дергачівської громади 38-річний чоловік їхав на велосипеді та наїхав на невідомий вибуховий пристрій.

Внаслідок вибуху чоловік отримав поранення. Медики госпіталізували його до обласної клінічної лікарні Харкова.

Нагадаємо, 28 травня на Харківщині у лісосмузі двоє підлітків підірвалися на невідомому предметі. Постраждалих хлопця та дівчину 16 років госпіталізували.

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