Ілюстративне фото: ДСНС

Черговий випадок підриву на ворожій міні стався у суботу, 13 червня, у Харківському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

На трасі між селами Козача Лопань та Нова Козача Дергачівської громади 38-річний чоловік їхав на велосипеді та наїхав на невідомий вибуховий пристрій.

Внаслідок вибуху чоловік отримав поранення. Медики госпіталізували його до обласної клінічної лікарні Харкова.

Нагадаємо, 28 травня на Харківщині у лісосмузі двоє підлітків підірвалися на невідомому предметі. Постраждалих хлопця та дівчину 16 років госпіталізували.