Росіяни атакували ринок у Херсоні: згоріли магазини та мікроавтобус

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З самого ранку 12 червня російські війська продовжують атакувати Херсон. Близько 4:00 окупанти скинули вибухівку з безпілотника на територію одного з ринків у Корабельному районі міста

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок удару виникла пожежа, яка знищила кілька магазинів і торговельних кіосків. Також згорів мікроавтобус із продуктами.

За словами власника транспортного засобу, вибуховою хвилею автомобіль відкинуло на кілька метрів.

На місці події працювали рятувальники ДСНС, які оперативно ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, в ніч на 12 червня російські війська завдали масованого удару безпілотниками по об’єкту цивільної інфраструктури у Шосткинській громаді на Сумщині. Внаслідок ворожої атаки загинула 44-річна жінка. Ще одна постраждала, 33-річна місцева мешканка, отримала важкі травми.