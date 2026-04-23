В Одессе выбирают меру пресечения работникам ТЦК по делу о вымогательстве

В Одессе начался суд над сотрудниками ТЦК и СП, подозреваемыми в вымогательстве 30 тысяч долларов у бывшего военнослужащего

Об этом сообщает издание "Думская", передает RegioNews.

Заседание проходит в Хаджибейском районном суде города Одессы.

Первому подозреваемому – Алексею, 1997 года рождения, стрелку Пересыпского РТЦК – инкриминируют незаконное лишение свободы и разбой, совершенный группой лиц.

Прокуратура просила суд избрать меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Сторона защиты, в свою очередь, настаивала на залоге, ссылаясь на то, что подозреваемый ранее не был судим, имеет семью и ребенка.

Сам подозреваемый заявил в суде, что денег, которые, по версии следствия, могли быть обнаружены в служебном автомобиле, он не получал и к ним не имеет отношения.

Суд направил первого подозреваемого под стражу на 60 суток без права внесения залога. Рассмотрение дела продолжается.

Стрельба и погоня за ТЦК в Одессе: что известно

Днем 21 апреля в Одессе по улице Балковской произошла стрельба и погоня во время спецоперации, которую, по предварительной информации, проводили спецназовцы Служба безопасности Украины. Целью сделки было задержание сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки.

По данным СМИ, задержанные якобы пытались применить силу к мужчине и потребовали у него деньги. Во время обыска в транспорте, которым они пользовались, обнаружили биты, кастеты и наличные деньги.

Затем в Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки подтвердили факт задержания военнослужащих одного из районных ТЦК.

В ходе спецоперации правоохранители задержали также и участкового офицера полиции.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отстранил от исполнения служебных обязанностей начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также начальника Пересыпского РТЦК и СП.