Державне бюро розслідувань викрило факти катування цивільних за участю військовослужбовців одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Харкова

Про це повідомило ДБР, передає RegioNews.

Як встановило слідство, військові одного з харківських ТЦК й інших підрозділів під приводом "здійснення заходів оповіщення та призову громадян на військову службу під час мобілізації" ввірвалися до приватного домоволодіння.

Під час так званого обшуку спільники представилися працівниками Служби безпеки України. Вони вимагали, щоб цивільні зізналися в причетності до вчинення злочинної діяльності, пов’язаної зі збутом наркотичних засобів і психотропних речовин. Щоб отримати зізнання, фігуранти застосовували фізичну силу, погрожували людям зброєю.

Коли один із чоловіків спробував чинити опір, зловмисники відкрили по ньому вогонь, унаслідок чого той дістав поранення.

Двох потерпілих фігуранти силоміць вивезли до приміщення ТЦК й утримували там тривалий час. Цивільних били, погрожували застосувати проти них зброю, змушували надати інформацію, у якій самі були зацікавлені. Одного з потерпілих примушували підписати документи, зокрема щодо скасування відстрочки від мобілізації.

Зрештою одного з чоловіків відпустили, іншому вдалося втекти самостійно.

"Слідство встановило, що до злочину причетні шестеро осіб. Вони діяли спільно, дотримувалися попередньо розробленого й узгодженого плану. Серед фігурантів – майор ТЦК, який обіймав керівну посаду та керував діями спільників. До протиправних дій він залучив військовослужбовців підрозділу охорони цього ж центру, а також військових, до повноважень яких входило здійснення рекрутингу кандидатів для подальшого проходження військової служби за призовом під час мобілізації”, – повідомили у ДБР.

Зловмисникам оголосили підозру в катуванні, учиненому за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує до десяти років за ґратами.

Нагадаємо, що вдень 21 квітня в Одесі на вулиці Балківській сталася стрілянина та погоня під час спецоперації, яку, за попередньою інформацією, проводили спецпризначенці Служба безпеки України. Метою операції було затримання співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За даними ЗМІ, затримані нібито намагалися застосувати силу до чоловіка та вимагали у нього гроші. Під час обшуку в транспорті, яким вони користувалися, виявили битки, кастети та готівку.

Згодом в Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки підтвердили факт затримання військовослужбовців одного з районних ТЦК.

Під час спецоперації правоохоронці затримали також й дільничного офіцера поліції.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський усунув від виконання службових обов'язків начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також начальника Пересипського РТЦК та СП.