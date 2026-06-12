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12 червня 2026, 12:24

Апатія чи лінощі: як батькам зрозуміти, що відбувається з підлітком

12 червня 2026, 12:24
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Фото: з відкритих джерел
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Апатія у підлітковому віці не завжди свідчить про лінощі чи небажання щось робити. Втрата інтересу до звичних занять може бути сигналом емоційного виснаження або внутрішніх переживань, які потребують уваги та підтримки

Про це розповіла психологиня ГО "Захист Держави" у новому відео, присвяченому психологічному здоров’ю підлітків, передає RegioNews.

Фахівчиня наголошує, що батькам варто більше слухати дитину, ніж повчати її, а також цікавитися не лише успіхами в навчанні чи інших сферах, а й почуттями та емоційним станом.

Замість запитання "Чому ти нічого не робиш?" психологиня радить сказати: "Я бачу, що тобі зараз важко. Чим я можу допомогти?".

У ГО "Захист Держави" зазначають, що своєчасна підтримка та відкрите спілкування можуть допомогти дитині впоратися зі складними емоціями та відновити інтерес до життя.

Якщо ви або ваша дитина потребуєте психологічної допомоги, можна звернутися до фахівців організації.

  • Телефон психолога: 050 752 15 12
  • Графік роботи: понеділок-п’ятниця, з 09:00 до 18:00.

Нагадаємо, раніше психологиня Житомирського осередку ГО "Захист Держави" Ірина Ремішевська розповіла, як сказати "ні" і не відчувати провину. Каже, нас руйнує не саме "ні", а страх здатися поганою людиною.

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підлітки психологи лінь апатія ГО Захист Держави підтримка
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