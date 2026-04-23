12:16  23 квітня
Отруєння в Ужгороді: завербована РФ жінка вбила військового
09:43  23 квітня
На Львівщині легковик влетів у відбійник: водійка загинула
08:59  23 квітня
Принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом
UA | RU
UA | RU
23 квітня 2026, 12:45

На Буковині чоловік напав із ножем на військовослужбовців ТЦК: його затримали

Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

У Чернівецькій області чоловіка підозрюють у замаху на вбивство військовослужбовців ТЦК та СП під час конфлікту під час перевезення до мобілізаційного центру

Про це повідомила Чернівецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Інцидент стався 20 квітня неподалік села Струмок Дністровського району.

За даними слідства, між 29-річним місцевим жителем і двома військовослужбовцями (33 та 51 років) виникла суперечка, яка переросла у напад.

Підозрюваний дістав ніж і завдав обом військовим кількох ударів у ділянку шиї. Після цього він пошкодив службовий автомобіль ТЦК та продовжив чинити опір, завдавши одному з військових удару гайковим ключем у передпліччя.

Правоохоронці затримали чоловіка. Йому повідомлено про підозру за замах на умисне вбивство та хуліганство (ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 8 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 296 КК України).

Потерпілим військовослужбовцям своєчасно надали медичну допомогу, їхньому життю наразі нічого не загрожує. Підозрюваного взято під варту. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Харкові затримали чоловіка, який вдарив ножем військовослужбовця ТЦК. Подія сталася вранці 6 квітня. Нападником виявився 55-річний чоловік. Його вже затримали.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна конфлікт Чернівецька область мобілізація ТЦК ніж ножове поранення
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
В Одесі обирають запобіжний захід працівникам ТЦК у справі про вимагання
23 квітня 2026, 13:56
Понад 3,5 тис. ФОПів на 400 магазинів: на Полтавщині найбільша локальна мережа "дробила бізнес"
23 квітня 2026, 13:44
Російські війська просунулися поблизу Мирного на Запоріжжі – DeepState
23 квітня 2026, 13:28
Під Луцьком чоловік і військовий ТЦК впали з даху будинку: деталі інциденту
23 квітня 2026, 13:13
На Полтавщині автобус врізався у вантажівку: травмовано шістьох людей
23 квітня 2026, 12:39
Отруєння в Ужгороді: завербована РФ жінка вбила військового
23 квітня 2026, 12:16
Викинув револьвер у вікно: подробиці стрілянини у Львові від поліції
23 квітня 2026, 11:56
Кадрові ротації в СБУ: Зеленський призначив нових керівників, зокрема у Києві
23 квітня 2026, 11:32
Стрілянина у багатоповерхівці у Львові: що відомо
23 квітня 2026, 11:13
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Всі відео »
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »