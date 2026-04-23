На Буковині чоловік напав із ножем на військовослужбовців ТЦК: його затримали

У Чернівецькій області чоловіка підозрюють у замаху на вбивство військовослужбовців ТЦК та СП під час конфлікту під час перевезення до мобілізаційного центру

Про це повідомила Чернівецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Інцидент стався 20 квітня неподалік села Струмок Дністровського району.

За даними слідства, між 29-річним місцевим жителем і двома військовослужбовцями (33 та 51 років) виникла суперечка, яка переросла у напад.

Підозрюваний дістав ніж і завдав обом військовим кількох ударів у ділянку шиї. Після цього він пошкодив службовий автомобіль ТЦК та продовжив чинити опір, завдавши одному з військових удару гайковим ключем у передпліччя.

Правоохоронці затримали чоловіка. Йому повідомлено про підозру за замах на умисне вбивство та хуліганство (ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 8 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 296 КК України).

Потерпілим військовослужбовцям своєчасно надали медичну допомогу, їхньому життю наразі нічого не загрожує. Підозрюваного взято під варту. Досудове розслідування триває.

