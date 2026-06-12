Укрзалізниця призначила два додаткові поїзди до Карпат
Через високий попит на подорожі до гір "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди з Києва
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу АТ "Укрзалізниця".
До Карпат призначили такі додаткові поїзди:
- №251/252 Київ – Рахів – Київ;
- №277/278 Київ – Мукачево – Київ.
Поїзди вирушать зі столиці 12 та 14 червня, а у зворотному напрямку – 13 та 15 червня.
Призначити додаткові рейси вдалося завдяки оперативному перерозподілу рухомого складу та використанню вагонів, які нещодавно відремонтували на власних потужностях компанії.
Квитки на ці рейси вже доступні у застосунку та на сайті "Укрзалізниці".
Раніше повідомлялося, що в Україні запустили динамічне ціноутворення на частину залізничних квитків. Зокрема, ціни у преміумсегменті коливатимуться залежно від низки факторів.
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