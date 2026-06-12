Фото: Укрзалізниця

Через високий попит на подорожі до гір "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди з Києва

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу АТ "Укрзалізниця".

До Карпат призначили такі додаткові поїзди:

№251/252 Київ – Рахів – Київ;

№277/278 Київ – Мукачево – Київ.

Поїзди вирушать зі столиці 12 та 14 червня, а у зворотному напрямку – 13 та 15 червня.

Призначити додаткові рейси вдалося завдяки оперативному перерозподілу рухомого складу та використанню вагонів, які нещодавно відремонтували на власних потужностях компанії.

Квитки на ці рейси вже доступні у застосунку та на сайті "Укрзалізниці".

Раніше повідомлялося, що в Україні запустили динамічне ціноутворення на частину залізничних квитків. Зокрема, ціни у преміумсегменті коливатимуться залежно від низки факторів.