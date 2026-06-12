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12 червня 2026, 13:23

Наркобізнес і "вечірки": у Києві викрили 50-річного наркоторговця

12 червня 2026, 13:23
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Фото: Національна поліція
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Правоохоронці затримали 50-річного жителя Києва, якого підозрюють у незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

Під час обшуку в його помешканні вилучено понад 2,5 кг заборонених речовин орієнтовною вартістю близько 5 мільйонів гривень за цінами "чорного ринку".

За даними слідства, правоохоронці отримали інформацію про мешканця району, який організував канал постачання наркотиків і збував їх переважно своїм знайомим, передаючи "з рук у руки". Надалі оперативники задокументували його протиправну діяльність.

Під час санкціонованого обшуку в оселі фігуранта виявлено значний склад наркотичних та психотропних речовин, серед яких канабіс, кетамін, галюциногенні гриби, MDMA, амфетамін, таблетки MDMA та марки LSD.

Крім того, встановлено, що помешкання підозрюваного фактично використовувалося як місце систематичного вживання наркотиків. За даними слідства, там регулярно збиралися знайомі фігуранта, де спільно вживали заборонені речовини та організовували так звані "тематичні вечірки".

Чоловіка затримано. Вилучені речовини направлено на експертизу.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України – незаконне зберігання та збут наркотичних засобів. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Кривому Розі на Дніпропетровщині поліцейські викрили злочинну групу в складі 10 осіб, причетних до збуту психотропних речовин. Організатор залучив до злочинної діяльності ще 9 осіб та налагодив схему збуту психотропних речовин.

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Київ наркотики наркобізнес поліція підозрюваний психотроп вечірка
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