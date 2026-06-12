Які технології роблять кондиціонери Cooper&Hunter зручнішими у щоденному використанні

Інновації

Фото: Алло

Кондиціонер у сучасному домі – це кліматична система, що тримає комфорт цілий рік, не заважає спати, не змушує щодня клацати пультом і не лякає рахунками за світло

Cooper&Hunter – один із найвідоміших брендів кліматичної техніки в Україні: на ринку з 2002 року, серед лідерів за продажами кондиціонерів. У каталозі Алло бренд представляє десятки моделей – від базових спліт-систем до преміум-серій. Спеціалісти маркетплейсу розповіли про технології, які роблять щоденне користування простішим: від інверторного компресора й фільтрації повітря до керування зі смартфона.

Автоматичні режими та датчики, що підлаштовуються самі

Сучасну спліт-систему від моделей десятирічної давнини насамперед відрізняє здатність працювати без постійного втручання. В Cooper&Hunter за це відповідає зв’язка з кількох технологій.

Авторежим Auto – кондиціонер сам обирає, чи холодити, чи гріти, чи лише підтримувати поточну температуру. Якщо вранці у квартирі +24°C, а ввечері впало до +19°C, перемикатися між сценаріями не доведеться. Датчик у внутрішньому блоці зчитує температуру повітря, а I FEEL – на пульті дистанційного керування. Замір із пульта точніший: під стелею і там, де реально сидить людина, температура у великих кімнатах може відрізнятися на 3–5°C.

Команда Алло зауважує: покупців, які бачать функцію I FEEL уперше, найбільше дивує саме точність. У спальні з диваном біля вікна температура нарешті відповідає тій, що задана на пульті, а не показникам датчика над дверима.

Інверторний компресор і клас енергоефективності

Основу майже всієї лінійки Cooper&Hunter становить інверторний компресор. На відміну від моделей On/Off, які періодично вмикаються й вимикаються повністю, інвертор плавно змінює оберти. Це впливає одразу на чотири речі: точніше тримає температуру, тихіше працює, споживає на 30-40% менше електрики й довше живе.

Фірмовий алгоритм бренду – I-Action. Завдяки йому компресор уміє працювати на наднизьких частотах, аж до 1 Гц. У підтримувальному режимі вночі модель витрачає мінімум струму й майже не чути. Класи енергоефективності у нових серіях Cooper&Hunter – від A++ до A+++. Показник SEER 6.5 у топовій лінійці Supreme означає, що 1 кВт спожитої електрики дає 6.5 кВт охолодження.

Усі сучасні моделі бренду працюють на фреоні R32 – у нього втричі менший потенціал глобального потепління, ніж у R410A. Окремо корисний режим +8°C, чергове опалення: кондиціонер тримає мінімальну плюсову температуру в порожньому домі при мінімальному споживанні. Для дачі або зимової поїздки це означає, що труби не замерзнуть, а повне опалення вмикати не доведеться.

За спостереженнями фахівців Алло, останніми роками покупці явно віддають перевагу інверторам: економія за сезон швидко окуповує різницю в ціні з простішою on/off-моделлю.

Як кондиціонер розподіляє повітря по кімнаті

Класична проблема старих моделей – холодне місце прямо під блоком і теплі куточки в дальньому кінці кімнати. Причина одна – фіксований напрямок жалюзі.

В Cooper&Hunter за рівномірний розподіл повітря відповідає система SWING. Широкі жалюзі автоматично коливаються по горизонталі й вертикалі, тому кондиціонер захоплює весь об’єм приміщення, а не дме "перед собою". Особливо помітно це у квадратних кімнатах, де меблі стоять у різних кутках і не хочеться пересувати диван, щоб не сидіти під холодним протягом.

У режимі обігріву логіка змінюється. Тепле повітря природно підіймається, тож якщо подати його прямо – над головою буде гаряче, а ноги мерзнутимуть. Узимку моделі бренду направляють потік уздовж стелі, звідки той повільно осідає, прогріваючи всю кімнату рівномірно.

Багатоступенева фільтрація і чисте повітря

У сучасних моделях Cooper&Hunter повітря не просто охолоджується, а проходить через кілька шарів очищення. Фірмова система CH 7-SKY Technology у топових серіях складається із семи компонентів: шести механічних фільтрів і одного електростатичного. Кожен шар відповідає за свою фракцію забруднення:

Acaro-clean – пилові кліщі;

Argentium Ion – бактерії, через іони срібла;

Catechin Absorb – алергени, пилок, шерсть тварин;

Chitin Protect – грибки;

Stop Formaldehyde – випари від нових меблів і ремонту.

Окрема технологія – CH SMART-ION Filter, генератор негативних іонів. Він не фільтрує повітря фізично, а змушує дрібні частки злипатися й випадати на поверхні, які потім просто витираються. Запах згорілої їжі або тютюну зникає за кілька хвилин.

DOUBLE SELF-CLEAN – функція самоочищення внутрішнього блоку в серії Vital. Теплообмінник спочатку миттєво заморожується, потім нагрівається до +57°C за 30 хвилин. Лід механічно знімає налипання, а температура знищує бактерії та грибки, які могли б розвинутися у вологому середовищі. В Алло часто бачать, що саме ця функція стає вирішальним аргументом для родин з алергіками й маленькими дітьми – кондиціонер сам себе чистить, не накопичуючи джерело запаху.

Тиха робота і нічний режим

Шум – недооцінений критерій при виборі кондиціонера. Удень фоновий звук міста й кухонної техніки маскує роботу пристрою, а вночі його чути виразно –особливо тим, хто прокидається від найменшого шурхоту.

Cooper&Hunter у нічному режимі SLEEP знижує оберти вентилятора, плавно змінює температуру за заданим розкладом і гасить підсвітку дисплея. У базових серіях Vital і Veritas рівень шуму внутрішнього блоку стартує від 20-23 дБ. Це тихіше за шепіт, який дорівнює близько 30 дБ. У преміум-серії Supreme мінімум – 18 дБ, фактично нечутно з відстані двох метрів.

Спеціалісти Алло окремо радять дивитися на рівень шуму не лише внутрішнього, а й зовнішнього блоку – у середньому це 51–55 дБ. Якщо балкон сусідів за два метри від місця монтажу, параметр стає критичним для добрих стосунків у будинку.

Wi-Fi та керування зі смартфона

У більшості сучасних моделей Cooper&Hunter вбудований Wi-Fi модуль – не опціональний, а одразу "з коробки". Керування йде через застосунок EWPE Smart для Android та iOS, який підключається до домашньої мережі або через Bluetooth.

У застосунку доступне те саме, що й на пульті, плюс – те, чого пульт не вміє. Можна увімкнути кондиціонер за 30 хвилин до повернення додому, не виходячи з офісу. Налаштувати таймер: з 22:00 до 6:00 – режим SLEEP, з 7:00 – Auto на +22°C. Отримати сповіщення, коли фільтр потребує чищення.

Інтеграція з розумним домом теж присутня: Google Home, Amazon Alexa, SmartThings. Голосова команда "вимкни кондиціонер у спальні" спрацьовує без додаткових кроків. Команда Алло звертає увагу, що Wi-Fi у Cooper&Hunter вбудований за замовчуванням, а не у вигляді окремого модуля, який треба докуповувати – це економить і час, і кілька сотень гривень.

Як підібрати кондиціонер під свої потреби

При виборі моделі частина покупців орієнтується лише на потужність, хоча це лише один із параметрів. Універсальна формула: 1 кВт холодопродуктивності припадає приблизно на 10 м² за стандартної висоти стелі. Для сонячної кухні або погано утепленої кімнати треба брати з запасом.

Серії Cooper&Hunter відрізняються кліматичним діапазоном і набором функцій. Vital і Veritas – базові інверторні моделі з обігрівом до -15°C, клас A++. Підходять для квартир у багатоповерхівках, де взимку працює основне опалення. Arctic – тепловий насос до -25°C, клас A+++, виправданий для будинків, дач, приміщень без газу. Supreme і Supreme Continental – преміум-серії з шумом від 18 дБ, обігрівом до -30°C та двоступеневим компресором 2-Stage Inverter.

Перед остаточним вибором корисно звірити кілька параметрів:

площа і сонячність кімнати – для південних вікон беруть модель на одну "сходинку" потужнішу;

сценарій зими – якщо потрібен обігрів у морози, дивитися лише на Arctic або Supreme;

чутливість до шуму – для спальні шукати моделі з мінімумом 19–22 дБ;

якість повітря – для алергіків і власників тварин корисні моделі з CH 7-SKY або SMART-ION;

клас енергоефективності – різниця між A++ і A+++ за рік експлуатації окуповує перевитрату на старті.

Сучасний кондиціонер – це сума технологій, де комфорт визначає не одна функція, а їхня взаємодія. Інверторний компресор економить електрику, фільтрація – відповідає за чисте повітря, Wi-Fi звільняє від щоденного клацання пультом, нічний режим – дає спокійно спати. Cooper&Hunter поєднує ці технології в усіх серіях, від бюджетних Vital до флагманських Supreme.

Розділ Cooper&Hunter на маркетплейсі Алло містить усі основні серії – від бюджетних Vital до преміум Supreme. Діють дві програми лояльності – фірмова "Алло Гроші" та коаліційна "Фішка". Обидві працюють в одному чеку. Доставка – додому, на пошту або в один із понад 250 магазинів у понад 100 містах України. "Відкрий Алло – закрий питання" з вибором кондиціонера, який зробить літній день прохолодним, а зимовий – теплим без додаткових витрат.