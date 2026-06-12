Легковик опинився на даху іншого авто: у Тернополі трапилася курйозна ДТП
Незвичайна ДТП сталася у Тернополі 12 червня близько 08:40 на вулиці Текстильній
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водійка авто Volkswagen Golf не дотрималася безпечної дистанції та врізалася у кросовер Chevrolet Equinox, який рухався попереду. Внаслідок зіткнення Volkswagen буквально опинився на даху іншого авто.
Внаслідок аварії травми отримала водійка Volkswagen. "Швидка" доставила її до лікарні.
У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини аварії встановлюються.
Нагадаємо, вранці 12 червня у Львові автобус після зіткнення з мінівеном врізався в стіну. Внаслідок ДТП травми отримали водій мінівена та п’ятеро пасажирів автобуса.
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