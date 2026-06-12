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У Баштанському районі поліцейські розслідують факт жорстокого поводження з твариною

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Повідомлення до поліції надійшло ввечері 10 червня від мешканки Привільненської громади, яка виявила у шкільному чаті відео, де діти кидають кота в колодязь.

Правоохоронці з'ясували, що до події причетні четверо дітей віком 11 та 12 років. Відеозапис із підтвердженням злочину вилучили, його долучать до матеріалів справи та відправлять на експертизу. Поліцейські також оглянули сам колодязь, проте тіла тварини там не знайшли.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами).

Оскільки діти ще не досягли віку кримінальної відповідальності, правоохоронці вирішуватимуть питання щодо притягнення до відповідальності їхніх батьків. До самих дітей застосують заходи виховного впливу.

Наразі тривають слідчі дії, поліцейські встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, у Києві поліцейські знайшли чоловіка, який вбив собаку – він викинув тварину з шостого поверху будинку.