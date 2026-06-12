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12 червня 2026, 10:16

Електронні трудові книжки: що потрібно знати працівникам

12 червня 2026, 10:16
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Фото: ГО "Захист держави"
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Останнім часом навколо впровадження електронних трудових книжок виникає чимало запитань та суперечливої інформації

Як передає RegioNews, у зв’язку з цим ужгородський осередок ГО "Захист Держави" підготував роз’яснення щодо змін, які стосуються працівників і роботодавців.

Зокрема, йдеться про те, чи стане електронна трудова книжка обов’язковою для всіх, що відбуватиметься з паперовими трудовими книжками, як цифровізація вплине на підтвердження трудового стажу та оформлення пенсії, а також які кроки варто зробити вже зараз.

У громадській організації наголошують, що перехід до електронного обліку трудової діяльності є частиною загальної цифровізації процесів у сфері праці.

У разі виникнення запитань громадянам пропонують безоплатну юридичну консультацію:

  • Ужгород, пл. Корятовича, 1, оф. 7,
  • Мукачево, вул. Недецеї, 11А,
  • Виноградів, вул. Шевченка, 88,
  • або за телефоном 0 800 33 2929.

Нагадаємо, українці повинні перевести трудові книжки в електронний формат, щоб уникнути проблем із пенсією та підтвердити страховий стаж. Зробити це потрібно було до 10 червня 2026 року.

Раніше у Мінсоцполітики підкреслили, що завершення перехідного періоду не означає втрату трудового стажу або скасування паперових трудових книжок як документа.

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Україна робота поради роботодавці працівники ГО Захист Держави юрист електронні трудові книжки
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