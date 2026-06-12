Електронні трудові книжки: що потрібно знати працівникам
Останнім часом навколо впровадження електронних трудових книжок виникає чимало запитань та суперечливої інформації
Як передає RegioNews, у зв’язку з цим ужгородський осередок ГО "Захист Держави" підготував роз’яснення щодо змін, які стосуються працівників і роботодавців.
Зокрема, йдеться про те, чи стане електронна трудова книжка обов’язковою для всіх, що відбуватиметься з паперовими трудовими книжками, як цифровізація вплине на підтвердження трудового стажу та оформлення пенсії, а також які кроки варто зробити вже зараз.
У громадській організації наголошують, що перехід до електронного обліку трудової діяльності є частиною загальної цифровізації процесів у сфері праці.
У разі виникнення запитань громадянам пропонують безоплатну юридичну консультацію:
- Ужгород, пл. Корятовича, 1, оф. 7,
- Мукачево, вул. Недецеї, 11А,
- Виноградів, вул. Шевченка, 88,
- або за телефоном 0 800 33 2929.
Нагадаємо, українці повинні перевести трудові книжки в електронний формат, щоб уникнути проблем із пенсією та підтвердити страховий стаж. Зробити це потрібно було до 10 червня 2026 року.
Раніше у Мінсоцполітики підкреслили, що завершення перехідного періоду не означає втрату трудового стажу або скасування паперових трудових книжок як документа.
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