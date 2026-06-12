Електронні трудові книжки: що потрібно знати працівникам

Фото: ГО "Захист держави"

Як передає RegioNews, у зв’язку з цим ужгородський осередок ГО "Захист Держави" підготував роз’яснення щодо змін, які стосуються працівників і роботодавців.

Зокрема, йдеться про те, чи стане електронна трудова книжка обов’язковою для всіх, що відбуватиметься з паперовими трудовими книжками, як цифровізація вплине на підтвердження трудового стажу та оформлення пенсії, а також які кроки варто зробити вже зараз.

У громадській організації наголошують, що перехід до електронного обліку трудової діяльності є частиною загальної цифровізації процесів у сфері праці.

У разі виникнення запитань громадянам пропонують безоплатну юридичну консультацію:

Ужгород, пл. Корятовича, 1, оф. 7,

Мукачево, вул. Недецеї, 11А,

Виноградів, вул. Шевченка, 88,

або за телефоном 0 800 33 2929.

Нагадаємо, українці повинні перевести трудові книжки в електронний формат, щоб уникнути проблем із пенсією та підтвердити страховий стаж. Зробити це потрібно було до 10 червня 2026 року.

Раніше у Мінсоцполітики підкреслили, що завершення перехідного періоду не означає втрату трудового стажу або скасування паперових трудових книжок як документа.

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