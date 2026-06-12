Фото: ДСНС

Трагедія сталася ввечері 10 червня на Шепетівщині. Під час відпочинку на місцевому ставку в селищі Ямпіль потонули двоє людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Тіло 64-річної жінки з води до приїзду рятувальників дістали місцеві жителі. Надзвичайники на човні обстежили водойму та знайшли тіло 12-річної дівчинки.

Причини та обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 10 червня на Житомирщині водолази дістали з річки Уж тіло 31-річного чоловіка, який пішов купатися і зник. Тіло загиблого виявили на глибині двох метрів та на відстані близько шести метрів від берега.