Фото: поліція

ДТП сталася у Львові у пʼятницю, 12 червня, близько 09:20 на перехресті вулиць Під Дубом і Замарстинівської

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулися автомобіль Citroen Berlingo під керуванням 62-річного чоловіка та автобус Ataman із 72-річним водієм. Після удару останній виїхав з дороги та врізався в кам’яну стіну.

Внаслідок ДТП травми отримали водій мінівена та п’ятеро пасажирів автобуса. Усіх постраждалих госпіталізували.

Правоохоронці з'ясовують обставини аварії.

Нагадаємо, вдень 11 червня на Кіровоградщині сталася смертельна ДТП. Водій Skoda на заокругленій ділянці дороги виїхав на зустрічну смугу та влетів під вантажівку MAN. Водій легковика загинув на місці.