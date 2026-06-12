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Суд виніс вирок мешканцю Ніжинського району за наругу над дитиною. Наступні 15 років він проведе за ґратами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Злочин був скоєний у липні 2025 року в одному з сіл Ніжинського району. Чоловіка затримали за зґвалтування 12-річної доньки співмешканки.

Зазначається, що раніше фігурант вже відбував покарання за вчинення аналогічного злочину.

Наразі суд призначив 29-річному зловмиснику максимальне покарання – 15 років увʼязнення – за ч. 4 та ч. 6 ст. 152 КК України (зґвалтування дитини, вчинене повторно).

Нагадаємо, на Хмельниччині оголосили підозру двом хлопцям, які зґвалтували сплячу 24-річну знайому. Фігуранти – 21-річний молодик та 16-річний підліток.