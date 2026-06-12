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12 червня 2026, 14:05

На Київщині у вогні загинув чоловік

12 червня 2026, 14:05
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Фото: Національна поліція
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Трагедія сталась 11 червня у Броварах. Там загорівся приватний житловий будинок

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Коли рятувальники гасили полум'я, вони знайшли на місці пожежі 66-річного власника будинку. Чоловік був без свідомості, і його передали медикам. На жаль, попри проведені реанімаційні заходи, врятувати життя чоловіка не вдалося. Причиною смерті могло стати отруєння чадним газом.

"Слідчі Броварського управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України)", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, раніше в Печерському районі Києва, на вулиці Звіринецькій, сталася пожежа в багатоповерховому будинку.

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