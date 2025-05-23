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23 травня 2025, 12:26

Ворог вдарив по Куп'янську: загинув комунальник, ще один – у реанімації

23 травня 2025, 12:26
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фото: Харківська ОВА
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Сьогодні вранці, близько 9:20, російські війська завдали удару по Куп'янську, попередньо – керованою авіаційною бомбою

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, під ворожим вогнем опинилися працівники місцевого комунального підприємства.

Унаслідок атаки поранень зазнали двоє 60-річних чоловіків. Обох госпіталізували у вкрай важкому стані.

На жаль, одного з потерпілих врятувати не вдалося – чоловік помер у лікарні. Медики продовжують боротися за життя другого пораненого.

На місці події працюють правоохоронці та рятувальники.

Нагадаємо, сьогодні, 23 травня, російські війська атакували ударними дронами селище Печеніги Чугуївського району. Через ворожі обстріли постраждав мирний мешканець.

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