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23 травня 2025, 07:42

Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та КАБами: наслідки

23 травня 2025, 07:42
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фото: ОВА
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В ніч на 23 травня українські захисники знищили над Дніпропетровщиною чотири російські безпілотники

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Внаслідок атаки БпЛА у Самарівському районі зайнялася будівля, що не експлуатувалася.

Від вечора окупанти продовжували атакувати Нікопольщину. Застосовували дрони, обстрілювали з артилерії. Влучили по Нікополю і Марганецькій громаді. Внаслідок ударів пошкоджені два приватні будинки та газогін.

За інформацією ОВА, також гучно було у Томаківській громаді. Деталі з'ясовуються.

"По Межівській громаді Синельниківського району ворог вгатив КАБами. По Маломихайлівській – БпЛА. Сталася пожежа. Наслідки ще уточнюються", – розповів посадовець.

На щастя, всюди минулося без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, минулої доби російські війська понад 20 разів вдарили по Дніпропетровщині. Внаслідок атаки ворожа пошкоджені інфраструктура, пів десятка приватних будинків.

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