фото: ОВА

В ніч на 23 травня українські захисники знищили над Дніпропетровщиною чотири російські безпілотники

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Внаслідок атаки БпЛА у Самарівському районі зайнялася будівля, що не експлуатувалася.

Від вечора окупанти продовжували атакувати Нікопольщину. Застосовували дрони, обстрілювали з артилерії. Влучили по Нікополю і Марганецькій громаді. Внаслідок ударів пошкоджені два приватні будинки та газогін.

За інформацією ОВА, також гучно було у Томаківській громаді. Деталі з'ясовуються.

"По Межівській громаді Синельниківського району ворог вгатив КАБами. По Маломихайлівській – БпЛА. Сталася пожежа. Наслідки ще уточнюються", – розповів посадовець.

На щастя, всюди минулося без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, минулої доби російські війська понад 20 разів вдарили по Дніпропетровщині. Внаслідок атаки ворожа пошкоджені інфраструктура, пів десятка приватних будинків.