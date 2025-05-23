14:05  23 травня
У Івано-Франківську знайшли мертвим 18-річного хлопця
13:21  23 травня
У Києві жінка влаштувала стрілянину біля багатоповерхівки
12:55  23 травня
На Рівненщині – нові випадки гепатиту А: де виявили хворих
UA | RU
UA | RU
23 травня 2025, 14:27

Росія атакувала Україну 175 дронами та ракетою: скільки збила ППО

23 травня 2025, 14:27
Читайте также на русском языке
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 23 травня Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну, використавши балістичну ракету "Іскандер-М" із Ростовської області та 175 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Оборону неба забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та системи протиповітряної оборони.

Станом на 13:00 знешкоджено 150 ворожих безпілотників: 91 — знищено вогневими засобами ураження, 59 — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Унаслідок атаки постраждали кілька регіонів: Сумська, Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Київська, Житомирська, Одеська, Чернівецька та Івано-Франківська області.

Нагадаємо, протягом тижня Сухопутні війська ЗСУ збили 225 російських дронів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна ракета БПЛА атака ППО російська армія
На Курщині українські дронарі спалили укриття та позиції керування БпЛА росіян
23 травня 2025, 13:55
На Луганщині Сили оборони знищили піхоту та техніку окупантів
23 травня 2025, 12:35
За добу ЗСУ ліквідували 1050 росіян, — Генштаб
23 травня 2025, 10:50
Всі новини »
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
Масштабна пожежа у Тернополі: горять складські приміщення
23 травня 2025, 15:13
На Одещині водій Ford на смерть переїхав чоловіка, завантажив у багажник, перевіз в інше місце і викинув
23 травня 2025, 15:11
РФ б'є балістикою по Одесі: в місті лунають вибухи
23 травня 2025, 14:41
Смертельна ДТП на Вінниччині: водія затисло в салоні, авто розбито вщент
23 травня 2025, 14:35
$2500 доларів за інвалідність: на Львівщині затримали посадовця лікарні
23 травня 2025, 14:14
У Івано-Франківську знайшли мертвим 18-річного хлопця
23 травня 2025, 14:05
На Курщині українські дронарі спалили укриття та позиції керування БпЛА росіян
23 травня 2025, 13:55
У Херсоні окупанти вдруге обстріляли дитсадок: є руйнування
23 травня 2025, 13:45
У Києві жінка влаштувала стрілянину біля багатоповерхівки
23 травня 2025, 13:21
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
Всі публікації »
Максим Жорін
Валерій Чалий
Юрій Бутусов
Всі блоги »