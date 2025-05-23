Росія атакувала Україну 175 дронами та ракетою: скільки збила ППО
У ніч на 23 травня Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну, використавши балістичну ракету "Іскандер-М" із Ростовської області та 175 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Оборону неба забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та системи протиповітряної оборони.
Станом на 13:00 знешкоджено 150 ворожих безпілотників: 91 — знищено вогневими засобами ураження, 59 — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Унаслідок атаки постраждали кілька регіонів: Сумська, Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Київська, Житомирська, Одеська, Чернівецька та Івано-Франківська області.
Нагадаємо, протягом тижня Сухопутні війська ЗСУ збили 225 російських дронів.